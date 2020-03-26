Нерабочая неделя в Нижнем Новгороде: Как будут работать социальные службы с 28 марта по 5 апреля 2020 года

В связи с мировой пандемией коронавируса неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей на территории всей страны, в том числе и в Нижегородской области. В эти дни рекомендовано остановить работу большинства предприятий, торговых объектов и государственных учреждений. «Комсомолка» выяснила, как будут работать социальные службы в нерабочую неделю в Нижнем Новгороде.

- Из-за распространения коронавируса все социальные службы переходят на дистанционную работу, - сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве социальной политики. - Личный прием граждан сейчас отменяется вплоть до особого распоряжения. Все необходимые консультации горожане во время нерабочей недели в Нижнем Новгороде могут получить по телефонам центров социального обслуживания и управлений соцзащиты по месту жительства.

Там же нижегородцы во время нерабочей недели в Нижнем Новгороде могут оставить заявку по вопросам назначения социальных пособий, ежемесячных денежных выплат, субсидий и компенсаций, а также по вопросам обеспечения продуктами питания и лекарствами.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области стартовала акция #ОстаюсьДома. Известные нижегородцы поддержали призыв врачей остаться дома в эти. По мнению большинства экспертов, самоизоляция – это лучший способ профилактики коронавируса.

КОНКРЕТНО

Для всех нижегородцев, нуждающихся в помощи социальных служб, сейчас организованы горячие линии:

*Общероссийского народного фронта 8 (800) 200 34 11

* волонтерского центра Единой России 439-74-06.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.