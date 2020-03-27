Нерабочая неделя в Нижнем Новгороде: Как будут работать больницы и поликлиники с 28 марта по 5 апреля 2020 года

С 28 марта по 5 апреля 2020 года в Нижнем Новгороде, как и по всей стране, объявлена нерабочая неделя. Соответствующее решение принято в связи с распространением мировой пандемии коронавируса. Чтобы ограничить распространение заболевания, нижегородцев призывают оставаться в эти дни дома.

Что касается медицинских учреждений, то нижегородцев уже давно призывают без необходимости не посещать сейчас поликлинику, а вызывать врача на дом. Однако на режиме работе самих больниц нерабочая неделя не отразится.

- Сегодня подписал дополнения к ранее опубликованному указу по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Все медицинские организации и реабилитационные центры работают в штатном режиме. Единственное исключение – стоматологические кабинеты. Они будут закрыты в течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде. Немного отложим на время эстетику.

Напомним, ранее мы сообщали, что общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня в течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде. При этом льготный проезд с 28 марта по 5 апреля 2020 года будет отменен.

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