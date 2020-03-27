2020-03-27T10:39:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Нижнем Новгороде: Как будут работать торговые центры и магазины с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Стало известно, как будут работать торговые центры и магазины в нерабочую неделю в Нижнем Новгороде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нерабочая неделя в Нижнем Новгороде: Как будут работать торговые центры и магазины с 28 марта по 5 апреля 2020 годаНерабочая неделя в Нижнем Новгороде: Как будут работать торговые центры и магазины с 28 марта по 5 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 28 марта по 5 апреля 2020 года в Нижнем Новгороде, как и по всей стране, объявлена нерабочая неделя. Такое решение принято в связи с распространением мировой пандемии коронавируса. Чтобы ограничить распространение заболевания, нижегородцев призывают оставаться в эти дни дома.

Причем теперь это не просто призыв – большинство предприятий и государственных учреждений будут в эти дни закрыты официально. Ограничения коснутся и коммерческих структур. Сегодня стало известно, как будут работать магазины в Нижнем Новгороде в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

- Сегодня подписал дополнения к ранее опубликованному указу по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Мы временно приостанавливаем работу объектов розничной торговли. Это не коснётся продуктовых магазинов и аптек.

Таким образом, в течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут закрыты все торговые центры и любые другие магазины. Исключением станут только продуктовые магазины и аптеки.

Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области насчитывается восемь заболевших коронавирусом. Все они вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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