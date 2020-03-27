Нерабочая неделя в Нижнем Новгороде: Как будет работать общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

С 28 марта по 5 апреля 2020 года в Нижнем Новгороде, как и по всей стране, объявлена нерабочая неделя. Соответствующее решение принято в связи с распространением мировой пандемии коронавируса. Чтобы ограничить распространение заболевания, нижегородцев призывают оставаться в эти дни дома. Коснутся изменения и работы общественного транспорта.

- Всю следующую неделю общественный транспорт будет ходить по воскресному расписанию, - рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - В соответствии с приказом городского дептранса, это коснется троллейбусов, трамваев, автобусов и метрополитена. Частные перевозчики уже работают по расписанию выходного дня. При этом выделенная полоса на проспекте Гагарина продолжит работать в прежнем режиме.

Кроме того, изменения в течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде ожидают льготные категории граждан.

- Сегодня подписал дополнения к ранее опубликованному указу по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Вынужденная мера, но временно отменяем льготный проезд в общественном транспорте, чтобы снизить пассажиропоток. Однако волонтеров эта мера не коснется.

Таким образом, в течение нерабочей недели в Нижнем Новгороде с 28 марта по 5 апреля всем нижегородским льготникам лучше посидеть дома. В противном случае им придется платить полную стоимость проезда.

Напомним, ранее мы сообщали, что в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля в Нижнем Новгороде будут закрыты все торговые центры и магазины. Исключением станут только продуктовые магазины и аптеки.

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