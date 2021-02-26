Дом, на Мещерском бульваре, где произошел взрыв, не газифицирован. Фото: Кирилл Мартынов

Причина взрыва в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021 будет установлена по окончании ряда проверок и экспертиз. Пока говорить о том, что это был бытовой газ, - рано. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

«Дом негазифицированный, поэтому у нас пока нет оснований говорить о том, что это чисто газ. Все это будет проверено комиссионно, и совместно всеми заинтересованными структурами определена причина. Пока мы занимаемся поиском людей и проведением спасательно-аварийных работ», - прокомментировал глава Нижегородского ГУ МЧС.

Мощный взрыв прогремел в кафе известной в городе сети «Самурай» на Мещерском бульваре в 9 утра 26 февраля. Кафе полностью разрушилось на площади 50 квадратных метров. По данным МЧС, под завалами находятся люди. Одну женщину сейчас извлекают спасатели, связь с другой еще только пытаются установить.

Из 12-этажки, к которой было пристроено здание кафе, эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей. Все они направлены во временный пункт размещения, развернутый в школе №41. Сейчас с пострадавшими работают психологи МЧС.

Власти Нижнего Новгорода пообещали оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве на Мещерском бульваре. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

"КП - Нижний Новгород" ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.