Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Один человек находится в реанимации, двое отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Врачи осмотрели пострадавшего при взрыве мужчину 1979 года рождения. Его состояние не вызвало опасений, поэтому он был направлен домой для амбулаторного лечения.

В городскую больницу №39 также была доставлена раненая женщина, ей провели КТ-обследование. Позже нейрохирурги проконсультировались о состоянии её здоровья и отправили пострадавшую на амбулаторное наблюдение.

Из-под завалов также спасли молодую сотрудницу суши-кафе «Самурай», она была госпитализирована в ПИМУ.

- У нее 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы, - сообщает ведомство. - В данный момент ей проводят бронхоскопию, врачи подозревают термоингаляционную травму и продолжают обследование.

Состояние молодой женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.

Напомним, что взрыв бытового газа прогремел в пятницу в 9 утра.Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы, также там находятся первые лица областной и городской администраций.

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