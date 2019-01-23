Наталья Водянова похвалилась шапкой, которую ей связала дочь
Звезда мировых подиумов Наталья Водянова вышла на прогулку по Парижу в шапке, связанной ее дочкой Невой.
- Москва зовет. Кстати, эту шапку связала мне Нева. Бабушка может гордиться, - написала супермодель в своем Инстаграме.
В общем-то, головной убор незатейливый, но сам факт, что его связала 12-летняя девочка, вызвал шквал положительных комментариев. Одной из первых на эту новость отреагировала звезда Голливуда Перис Хилтон.
- Мило, - написала модель.
- Шапка прекрасная! Нева большая умница, мало кто из детей сейчас умеет вязать, - добавила simplyred801.
- Невушка молодец. Красивую шапку связала для мамы, - продолжила ceur_d_arti_shok.
- Круто! Бабушка научила? И самое главное, что ей понравилось создавать своими руками, дарить. Хотя ребенок может иметь шапку, какую пожелает. Это дорогого стоит, - считает knitting_hit.
Похвалить маленькую рукодельницу решил и родной отец Невы Джастин Портман, в браке с которым Наталья Водянова прожила десять лет. Правда, сделал это необычным способом: английский лорд выложил фото дочери с шуточной подписью: «Alert. Overexposure to Ben Watts may cause Grannyitis. The symptoms are easy to spot» («Тревога! Слишком большая экспозиция на фотографиях Бена Уотса может привести к обабуливанию. Симптомы на лицо»).
Кстати, «бабунечка» Натальи Водяновой известная мастерица.Однажды Лариса Гавриловна вдохновила дизайнеров по всему миру. Например, британский бренд обуви Malone Souliers выпустил капсульную коллекцию по мотивам ее вышивки.
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