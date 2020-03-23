Мама Натальи Водяновой рассказала о возможной отмене свадьбы ее дочери из-за коронавируса

Супермодель и меценат Наталья Водянова самоизолировалась вместе со своими детьми и женихом Антуаном Арно. Недавно все семейство перебралось в пригород Парижа, где в тихой мирной обстановке пережидает эпидемию коронавируса. Почему нижегородка не отправилась в Россию на время карантина, рассказала ее мама Лариса Кусакина.

- С Наташей мы постоянно созваниваемся. К счастью, по телефону вирусы не передаются, - улыбнулась собеседница «Комсомолки».

natasupernova Наталья Водянова вместе со своей семьей уехала за город на время карантина.

По ее словам, когда коронавирус стал стремительно распространяться по Франции, дочь и внуки временно покинули новый роскошный дом в центре Парижа и уехали за город - дышать свежим воздухом и набираться сил.

- В общем, отделились. Теперь им ничего не угрожает, - выдохнула Лариса Кусакина.

При этом мама модели добавила, что вариант с временным переездом Натальи в Россию даже не рассматривается.

- Нет, ну как она может вернуться сюда? У нее там семья! И потом я думаю, что все в конечном итоге будет хорошо. Конечно, я по-своему переживаю за дочку и внуков. Но сказать, что я в панике, нельзя, - заверила нижегородка.

natasupernova Дети Водяновой нашли, чем заняться на внеплановых "каникулах".

Между тем свою 90-летнюю бабунечку Ларису Гавриловну супермодель предусмотрительно отправила в Нижний Новгород. Видимо, Наталья все же понимает: на родной земле бабушке будет проще переживать эпидемию.

- Собственно, и Кристина (младшая сестра Натальи Водяновой. - Прим. ред.) вернулась в Россию из-за границы, - отметила Лариса Кусакина.

Казалось бы, все в безопасности и под присмотром. Но есть одно «но»: свадьба Натальи Водяновой и французского миллиардера Антуана Арно, которая намечена на начало лета 2020 года, может сорваться из-за коронавируса. Хотя, по словам мамы супермодели, поводов для беспокойств по этому поводу нет.

- Честно сказать, не знаю, под угрозой свадьба дочери или нет. Все зависит от границ. Откроют границы - свадьба будет. А не откроют, так, естественно, ничего не состоится. Как карта ляжет, - рассуждает собеседница «Комсомолки».

Добавим, что недавно сама Наталья выложила в Инстаграме трогательный пост о том, что, несмотря ни на что, всем нужно оставаться людьми и верить в лучшее.

- Да, есть страх. Да, есть изоляция. Да, есть болезнь. Да, есть даже смерть. Но, говорят, в Ухане после стольких лет шума снова можно услышать птиц. Во всем мире люди замедляются. Во всем мире люди смотрят на своих соседей по-новому. Во всем мире люди просыпаются в новой реальности. И задумываются о том, что действительно имеет значение. Любовь. Поэтому мы молимся и помним, что да, есть страх, но не должно быть ненависти. Да, есть изоляция. Но не должно быть одиночества. Да, есть паника. Но не должно быть подлости. Да, есть болезнь. Но не должно быть болезни души. Да, есть даже смерть. Но всегда может быть возрождение любви. Проснитесь с выбором, который вы делаете, как жить сейчас, - написала знаменитость.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 23 марта 2020 года во Франции коронавирус подтвержден у 16 689 человек. Из них 674 умерли, 2 200 выздоровели, а 13 815 все еще заражены.

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