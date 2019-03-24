2019-03-24T16:15:00+03:00
Звезды

"Когда узнала, что беременна тобой, заплакала": Наталья Водянова трогательно поздравила дочку Неву с днем рождения

Супермодель призналась, что в ее дочке есть все, о чем только может мечтать мать [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Наталья Водянова поздравила дочку Неву с 13-летием.Наталья Водянова поздравила дочку Неву с 13-летием.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дочке всемирно известной модели Натальи Водяновой исполнилось 13 лет 24 марта. По этому поводу нижегородка опубликовала в Инстаграме очень искреннее и трогательное поздравление.

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В тебе есть все, о чем мечтают матери дочерей, - написала Наталья Водянова
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- С днем рождения, мой маленький цветочек. Помню, когда узнала, что беременна тобой, закричала так громко! Будто знала, что ты будешь приносить мне столько радости каждый день, - обратилась модель к повзрослевшей дочери. - Люди говорят, что ты идеальна, и они не ошибаются. В тебе есть все, о чем мечтают матери дочерей, моя маленькая принцесса. Храни тебя бог, и пусть он продолжает дарить тебе свою любовь. Я здесь, чтобы защищать и направлять тебя. Бесконечно люблю тебя.

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Наталья Водянова выложила красивое фото дочери по случаю ее дня рождения.
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Днем ранее Наталья Водянова поделилась еще одним снимком дочки с подписью: "Завтра у моей весенней феи день рождения". Снимок так растрогал подписчиков, что они буквально завалили звезду восторженными комментариями.

- Очень красивая девочка. Мамины радость и счастье, - написала annushkabatova19.

- Она и правда фея. Очень нежная девочка. С днем рождения доченьки, - поздравила irinamakhashvili.

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Именинница Нева в окружении родных братьев.
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- Какая нежная у вас дочь. Ее ждет или модельное, или актерское будущее! - отметила taklira.

- Сначала подумала, что это Кристина (младшая сестра Водяновой. - Прим. ред.). А потом поняла, что нет. Слишком романтично! Удивительно атмосферное фото, - добавила gudz498.

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"С днем рождения, юная леди", - написал отец Невы Джастин Портман в своем Инстаграме
413 отметок «Нравится»16 комментариевInstagram

Отец Невы и бывший муж Натальи Джастин Портман также поздравил дочку, выложив ее фото в своем микроблоге.

- С днем рождения, юная леди, - сдержанно написал британский лорд.

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Дочери известной супермодели исполнилось 13 лет.
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Напомним, что от брака с аристократом Портманом у нижегородки трое детей: сыновья Лукас (17) и Виктор (11), а также дочка Нева (13). Кроме того, Наталья Водянова воспитывает двоих сыновей, появившихся на свет от гражданского мужа француза Антуана Арно: 4-летнего Максима и 2-летнего Романа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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