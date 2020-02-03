«Эксклюзив!»: 13-летняя дочь Натальи Водяновой вручную расписала белоснежные кроссовки

13-летняя дочь супермодели Натальи Водяновой и британского лорда Джастина Портмана решила попробовать себя в дизайне обуви. Кроссовками, вручную расписанными белокурой Невой, знаменитость похвасталась в Инстаграме.

natasupernova Нева разрисовала белоснежные кроссовки звездной матери

На левом ботинке красуются плачущая девочка и надпись «Детка, не плачь», а на правом - грустнейший медвежонок и фраза «Я все еще тебя люблю». Таким образом дочка решила порадовать свою простудившуюся мать.

- Мне кажется, тот сломленный мишка Тедди - это я. Стоило заболеть ради этого. Спасибо, Невочка, за подарок, - поблагодарила модель.

natasupernova Наталья Водянова похвалилась шапкой, связанной ее дочкой Невой.

Подписчики оценили творение юной рукодельницы, завалив ее комплиментами.

- Как здорово получилось. И таких ни у кого больше нет. Эксклюзив! - написала mixasvetlana.

- Очень круто получилось! Стильно и необычно, - добавила peppy_pola.

- Я думала, лимитированная коллекция. А сын сразу сказал, что они расписаны девочкой, - отметила sayaraakh.

Кстати, это не первый подарок, сделанный Невой для мамы своими руками. Однажды Наталья Водянова рассказала подписчикам о шапке, связанной заботливой дочуркой.

- Бабушка может гордиться, - заявила тогда звезда мировых подиумов.

На днях талантами одной из своих четырех дочек похвалился солист группы Uma2rman Владимир Кристовский. Его 19-летняя дочь Ясмин стала фотографом и уже устроила съемку для него и его молодой жены, которая находится в интересном положении.