Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 22 марта 2020 года: Число заболевших растет, а детсады перешли в режим повышенной готовности

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти с каждым днем. На сегодня уже 307 277 человек заражен в мире, 13 048 из которых скончались. 92 372 удалось вылечиться. В России уже более 300 случаев. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 22 марта 2020 года.

За минувшие сутки в Нижегородской области были обнаружены еще четыре человека, заразившихся опасным вирусом. Все они уже находятся в изоляции под наблюдением врачей инфекционной больницы, а их окружение проверяют на наличие заболевания. Итого в нашем регионе было зафиксировано уже семь случаев - одна пациентка выздоровела и была выписана, еще шестеро продолжают проходить лечение. Их состояние удовлетворительное, осложнений нет. Все заболевшие недавно вернулись из-за границы.

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в ближайшие дни врачи повторно возьмут анализы у одной из пациенток, которая находится на лечение уже пять дней. Если результаты окажутся отрицательными, ее выпишут из больницы. Также в приволжской столице открываются новые боксы для больных коронавирусом на случай, если ситуация вдруг усугубится. Более того, теперь вернувшимся из других стран нижегородцам, которые должны находиться на карантине, грозит уголовная ответственность. В случае, если врачи придут к вам и не обнаружат вас дома, информация будет передана в правоохранительные органы.

Тем временем детские сады Нижнего Новгорода уже перешли в режим повышенной готовности. Воспитанников и работников каждое утро проверяют на наличие симптомов заболевания и наблюдают за их здоровьем до конца смены, а помещения постоянно проветриваются. С родителям регулярно ведется разъяснительная работа - им рекомендовано при возможности ограничить посещение детьми дошкольных учреждений.

Есть и хорошие новости. Ажиотаж в нижегородских магазинах идет на спад - люди потихоньку перестают в панике скупать крупы, туалетную бумагу и бытовую химию. Каждый час региональное правительство проводит мониторинг почти 50 основных товаров, пользующихся особым спросом.

Кроме того, сейчас прорабатываются меры поддержки для малых и средних компаний, так как в период карантина все может прийти к экономическому ущербу.

- Сейчас снижается число потребителей в магазинах, клиентов – в заведениях общественного питания, гостиницах. У владельцев бизнеса при этом такие же, как и раньше, затраты на аренду помещений и услуг ЖКХ. Я дал поручение региональному министерству ЖКХ проработать этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями, - заявил Глеб Никитин.

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