2020-03-21T15:31:57+03:00
Общество

Детские сады Нижнего Новгорода перешли в режим повышенной готовности из-за коронавируса

Родителям рекомендовано не водить малышей в группы во время карантина
Юлия ИСАЕВА
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Детские сады Нижнего Новгорода перешли в режим повышенной готовности в связи с коронавирусомДетские сады Нижнего Новгорода перешли в режим повышенной готовности в связи с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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Несколько дней назад нижегородские школьники отправились на десятидневные каникулы, в конце марта их переведут на дистанционное обучение. Ситуация с детскими садами пока была неоднозначна, но 20 марта мэрия сообщила, что дошкольные учреждения также перешли в режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Сейчас во всех детсадах ежедневно проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе и влажная уборка с дезинфицирующими средствами, обеззараживание воздуха и обеспечение средствам индивидуальной защиты.

Воспитанников с работников каждое утро проверяют на наличие симптомов заболевания и наблюдают за их здоровьем до конца смены, а помещения постоянно проветриваются. С родителям детей, недавно вернувшимся из-за границы, ведется разъяснительная работа - им рекомендовано оставаться дома в течение двух недель и не приводить детей в группы.

- Также рекомендуется родителям воспитанников дошкольных организаций ограничить посещение детьми учреждения при наличии возможности пребывания их дома, - подчеркнули в департаменте образования Нижнего Новгорода.

Напомним, 17 марта Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Согласно документу, на территории региона отменяются все массовые мероприятия в помещениях. Вдобавок ко всему до особого распоряжения прекращают работу музеи, театры, библиотеки, а также физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и спортзалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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