2020-03-20T16:39:22+03:00
Общество

Проникают в квартиры и усыпляют: Нижегородцам приходит фейковая рассылка про дезинфекцию от коронавируса

Полиция рассказала о новых видах мошенничества
Анастасия НАЗАРОВА
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Очередная фейковая рассылка приходит нижегородцам в мессенджерах.Очередная фейковая рассылка приходит нижегородцам в мессенджерах.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Очередная фейковая рассылка приходит нижегородцам в мессенджерах. Теперь неизвестные распространяют информацию о мошенниках, которые проникают в чужие квартиры и дома под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса. Вроде как злодеи усыпляют своих жертв, а после обчищают их жилище. Слухи о новом способе мошенничества быстро долетели до полиции. И там успокоили: подобных фактов зафиксировано не было.

- МВД России призывает граждан не реагировать на фейковые новости, - говорится на сайте ведомства.

Причем разных российских городах рассылка отличается. Например, в Красноярском крае и Курской области распространяется фейковая новость про введение штрафов для родителей, чьи дети находятся в общественных местах без сопровождения взрослых.

А, скажем, в Липецкой области в мессенджеры периодически приходят сообщения о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в областной центр из-за двухнедельного карантина.

В полиции настаивают: все эти сообщения не соответствуют действительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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