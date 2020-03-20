Проникают в квартиры и усыпляют: Нижегородцам приходит фейковая рассылка про дезинфекцию от коронавируса
Очередная фейковая рассылка приходит нижегородцам в мессенджерах. Теперь неизвестные распространяют информацию о мошенниках, которые проникают в чужие квартиры и дома под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса. Вроде как злодеи усыпляют своих жертв, а после обчищают их жилище. Слухи о новом способе мошенничества быстро долетели до полиции. И там успокоили: подобных фактов зафиксировано не было.
- МВД России призывает граждан не реагировать на фейковые новости, - говорится на сайте ведомства.
Причем разных российских городах рассылка отличается. Например, в Красноярском крае и Курской области распространяется фейковая новость про введение штрафов для родителей, чьи дети находятся в общественных местах без сопровождения взрослых.
А, скажем, в Липецкой области в мессенджеры периодически приходят сообщения о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в областной центр из-за двухнедельного карантина.
В полиции настаивают: все эти сообщения не соответствуют действительности.
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ИСТОЧНИК KP.RU