Автобусам пока запрещено: Движение по Похвалинскому съезду частично запустили утром 25 марта
Утром 25 марта 2020 года было частично запущено движение по Похвалинскому съезду, на котором несколько дней назад произошел сильный оползень. Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, автомобилисты смогут пока ездить только по двум полосам, а вот автобусам пока придется искать пути объезда.
Сейчас на съезде продолжаются работы по устранению ЧП - сползший грунт уже убрали, проверили инженерно-геодезическую съемку и инженерно-геологические изыскания.
- К сожалению, по нормативам ширина полос пока не позволит пустить общественный транспорт. Также на съезде должны установить информационные аншлаги и восстановить освещение, - подчеркнул мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Подрядчику пока еще предстоит укрепить склон и уложиться при этом в кратчайшие сроки. Для этого компания привлечет дополнительную технику. По словам представителя, работы могут занять около двух месяцев.
Схема движения по Похвалинскому съезду
Еще некоторое время автобусы А-26, А-43, Т-18 и Т-50 будут ездить по метромосту, Одесской улице, затем по Горького, Большой Покровской и далее по маршруту, а в обратном направлении - по площади Горького, улицам Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской и метромосту.
Маршрутам А-41, Т-37 и Т-57 придется объезжать Похвалинский съезд по метромосту, Одесской улице и Горького, в обратном направлении - также.
Путь следования маршрута А-45 будет проходить по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, площади Минина и Пожарского в обоих направлениях. Кроме того, путь следования автобусов маршрута А-5 будет сокращен до остановки «Улица Черниговская».
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Огромный оползень перегородил проезжую часть Похвалинского съезда около 17.00 18 марта. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и регионального Управления МЧС. Вскоре движение было перекрыто в обе стороны. Позже стало известно, что одной из возможных причин случившегося стал прорыв коммуникаций в аварийном доме на улице Чернышевского. А в ночь на 19 марта на Похвалинском съезде грунт сошел еще раз.
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