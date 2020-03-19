Новый оползень сошел на Похвалинском съезде

Оползень, сошедший на Похвалинском съезде, вчера стал одной из главных новостей в Нижнем Новгороде. На месте происшествия сразу же начали работу дорожные службы, а автомобилистам пришлось срочно менять маршрут. Новый день не сильно изменил ситуацию – за ночь на Похвалинском съезде сошел новый оползень.

- Сошел еще небольшой оползень, - рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в социальной сети. – Несмотря на то, что еще вчера были перекрыты все водоводы, вода продолжает сочиться. А это значит, что она продолжает откуда-то поступать. Возможно, это вторая авария или оставшаяся с первого раза линза.

В настоящее время пробы воды с этой территории уже направлены в лабораторию. Проведенный анализ позволит установить ее происхождение – идет ли речь о грунтовых водах или воде из проложенных коммуникаций.

- Кроме того, очень важно сейчас демонтировать столбы в зоне схода грунта, чтобы они не упали на проезжую часть, - отметил Владимир Панов. – Сейчас специалисты продолжают обследование склона. Как только они разрешат, мы откроем съезд для движения транспорта.

Напомним, накануне глава города сообщил, что устранение последствий оползня займет несколько дней.

- Нужно будет делать подпорную стенку, бурить и ставить сваи, - поделился планами глава города. - На Канавинском мосту очень интенсивное движение, поэтому мы постараемся в максимально короткие сроки запустить его в прежнем объеме.

Тем временем из-за произошедшего оползня в Нижнем Новгороде планируется изменить движение общественного транспорта. Соответствующие рекомендации выпустил департамент транспорта городской администрации.

КОНКРЕТНО

Как изменится движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде?

* Движение автобусов А-26, А-43, Т-18, Т-50 будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького (с круговым движением), улице Большой Покровской. В обратном направлении – по площади Горького, улице Малой Покровской, улице Малой Ямской, улице Одесской, метромосту.

* Движение автобусов А-41, Т-37, Т-57 будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького. В обратном направлении – по площади Горького, улице Малой Покровской, улице Малой Ямской, улице Одесской, метромосту.

* Движение автобуса А-45 будет организовано по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, площади Минина и Пожарского в обоих направлениях.

*Путь следования автобуса А-5 будет сокращен до остановки «Улица Черниговская».

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