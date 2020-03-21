2020-03-21T13:24:00+03:00
Общество

На Похвалинском съезде начали устранять последствия оползня

На начало недели запланированы буровые работы
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
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Утром 21 марта 2020 года на Похвалинском съезде, где два дня назад сошел оползень, начала работать спецтехника. Подрядная организация при помощи экскаваторов и тракторов уже устраняет последствия случившегося, пояснили в администрации Нижнего Новгорода.

На месте происшествия также работают сотрудники городского управления ГОЧС и районной администрации. На данный момент техника вывозит оттуда землю, а в начале следующей недели начнутся буровые работы.

-Как только появится возможность открыть хотя бы одну полосу для движения, это будет сделано, – заявил глава Нижегородского района Александр Вовненко.

Напомним, огромный оползень перегородил проезжую часть Похвалинского съезда около 17.00 18 марта. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и регионального Управления МЧС. Вскоре движение было перекрыто в обе стороны. Позже стало известно, что одной из возможных причин случившегося стал прорыв коммуникаций в аварийном доме на улице Чернышевского. А в ночь на 19 марта на Похвалинском съезде грунт сошел еще раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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