Причиной оползня мог стать прорыв коммуникаций в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского
Одной из возможных причин оползня мог стать прорыв системы водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, который прибыл на место происшествия.
- Этот дом нежилой, его должны были снести примерно через неделю. Сейчас есть две версии причин произошедшего – это прорыв горячего или холодного водоснабжения в подвале дома. Однозначно утечка идет по трубам, – заявил Владимир Панов.
Он также сообщил, что вода сейчас перекрыта.
Съезд, где произошел оползень, сейчас перекрыт для проезда. Общественный транспорт пустили через метромост.
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ИСТОЧНИК KP.RU