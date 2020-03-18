2020-03-18T19:11:51+03:00
Происшествия

Причиной оползня мог стать прорыв коммуникаций в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского

Здание планировали снести через неделю
Елена КАРАЛ
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Одной из возможных причин оползня мог стать прорыв системы водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, который прибыл на место происшествия.

- Этот дом нежилой, его должны были снести примерно через неделю. Сейчас есть две версии причин произошедшего – это прорыв горячего или холодного водоснабжения в подвале дома. Однозначно утечка идет по трубам, – заявил Владимир Панов.

Он также сообщил, что вода сейчас перекрыта.

Съезд, где произошел оползень, сейчас перекрыт для проезда. Общественный транспорт пустили через метромост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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