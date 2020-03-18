Огромный оползень перегородил дорогу в центре Нижнего Новгорода

Огромный оползень перегородил проезжую часть в центре Нижнего Новгорода. Как сообщается в паблике «Типичный Нижний Новгород», неприятность приключилась на Похвалинском съезде около 17.00 18 марта.

- Водители, аккуратнее! Это серьезно, - предупреждает администратор паблика.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Тем временем очевидцы рассказывают, что из-за оползня дорога перегорожена в обе стороны.

- Ищите объезд, - посоветовал Алекс Любимов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: https://vk.com/typical_nn

По словам Светланы Савиной, ехавшей в автобусе А-26 как раз через Похвалинский съезд, водителю пришлось разворачиваться. Его примеру следуют другие автомобилисты и водители общественного транспорта.

- Хорошо, что на лестнице никого не было и на дороге! - справедливо заметила Наталья Васильева.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области информации о произошедшем немного. Известно лишь, что сообщение о сходе грунта поступило в 16.56. Сейчас на Похвалинском съезде перекрыты две полосы движения. К месту направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

В свою очередь пресс-служба администрации Нижнего Новгорода сообщила, что общественный транспорта пришлось пустить по альтернативным маршрутам - через метромост.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

КОНКРЕТНО

Движение с верхней части города в нижнюю возможно по маршруту Ильинская улица - Нижневолжская набережная - Канавинский мост и в обратном направлении.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области, также можно воспользоваться маршрутом через метромост или Молитовский мост.

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