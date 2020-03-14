В Нижегородской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения губернатора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сложившаяся обстановка требует, чтобы все мы максимально ответственно относились ко всем мерам профилактики, - отметил глава региона. – Именно от этого зависит и здоровье каждого нижегородца, и состояние общества в целом. На сегодняшний день в области нет новых случаев заболевания. У единственной нижегородки с коронавирусом уже давно нет симптомов ОРВИ. Сегодня у нее были взяты на исследование контрольные пробы. Все, кто контактировали с ней, находятся под наблюдением.

Подписанный указ предполагает целый ряд профилактических мер для нижегородцев, вернувшихся в Россию из-за рубежа. Есть определенные указания и для всех остальных горожан.

- Руководители нижегородских предприятий должны обеспечить контроль температуры тела своих сотрудников, чтобы освобождать от работы людей с признаками ОРВИ, - говорится в указе. – Работодатели должны оказывать содействие людям с признаками ОРВИ при соблюдении ими режима самоизоляции на дому. Также руководство образовательных учреждений должно помочь в выявлении заболеваний у учащихся и воспитанников образовательных организаций.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.