Роспотребнадзор рассказал, что делать нижегородцам при подозрении заболевания коронавирусом

Нижегородцы, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), могут обращаться на специальную «горячую линию». Она организована министерством здравоохранения Нижегородской области для получения сведений о местах, датах пребывания и возвращения граждан в регион. Обратиться на «горячую линию» все желающие могут круглосуточно по телефону: 150-94-03.

Консультируют нижегородцев также специалисты Управления Роспотребнадзора Нижегородской области. Позвонив по телефону 8 800 555 49 43, можно спросить их о новом коронавирусе, ситуации в мире, симптомах, профилактике заболевания, ограничительных мерах и прочих данных.

В Едином консультативном центре Роспотребнадзора также работают русско-китайские переводчики.

Рекомендации по профилактике коронавируса

Чтобы защититься от заражения вирусом, контрольно-надзорное ведомство рекомендует отказаться от посещения массовых мероприятий, торговых центров, общественного транспорта в часы пик.

Рекомендуется избегать контакта с людьми, у которых имеются симптомы ОРВИ, такие как чихание, кашель, выделения из носа.

Пригодятся также одноразовые медицинские маски (респираторы) в общественных местах, которые нужно менять каждые два-три часа.

Желательно ограничить тесные объятия и рукопожатия, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (зубной щеткой, полотенцем).

Специалисты советуют мыть руки с мылом по возвращении с улицы и после контакта с посторонними людьми. Кроме того, рекомендуется дезинфицировать оргтехнику, гаджеты и любые поверхности, к которым приходится прикасаться.

Что делать при подозрении заболевания 2019-nCoV?

При подозрении заболевания коронавирусом, следует оставаться дома. Если самочувствие ухудшилось, то нужно вызвать врача и рассказать ему о том, где вы побывали за последние две недели, с кем контактировали.

Рекомендации медработника следует строго соблюдать.

Нужно свести к минимуму контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми, у которых есть хронические заболевания.

Желательно, чтобы за больным ухаживал один человек.

При чихании и кашле, следует прикрывать рот платком, либо одноразовой салфеткой. Если их нет, то делать это нужно в локтевой сгиб.

Используйте только предметы личной гигиены и одноразовую посуду.

Как и при профилактике гриппа, специалисты советуют проводить влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами и часто их проветривать.

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