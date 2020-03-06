2020-03-06T17:15:33+03:00
Общество

В Нижегородской области лабораторно подтверждён один случай заражения коронавирусом

Болезнь у пациента протекает в легкой форме
Елена ЛАЗАРЕВА
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Болезнь протекает в легкой формеБолезнь протекает в легкой формеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Сегодня в регионе лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным источника, заболевшая нижегородка обратилась к врачам с признаками острой респираторно-вирусной инфекции. Пациентка вернулась из Милана.

На данный момент больная помещена в изолированное помещение в одном из лечебных учреждений Нижнего Новгорода, установлено, с кем общалась пациентка после возвращения из Италии. С ними установлена связь, принимаются карантинные меры.

Медики оценивают состояние пациентки как удовлетворительное, заболевание не сопровождается высокой температурой и протекает в легкой форме. Тем не менее, пациентка будет находится под наблюдением врачей в течение всего периода инкубации.

По словам главы региона, ситуация в регионе опасения не вызывает. Санитарно-карантинный контроль усилен. Губернатор призвал и нижегородцев со своей стороны соблюдать меры профилактики, своевременно обращаться к врачам с признаками ОРВИ, поддерживать гигиену и воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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