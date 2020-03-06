В Нижегородской области лабораторно подтверждён один случай заражения коронавирусом

Сегодня в регионе лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным источника, заболевшая нижегородка обратилась к врачам с признаками острой респираторно-вирусной инфекции. Пациентка вернулась из Милана.

На данный момент больная помещена в изолированное помещение в одном из лечебных учреждений Нижнего Новгорода, установлено, с кем общалась пациентка после возвращения из Италии. С ними установлена связь, принимаются карантинные меры.

Медики оценивают состояние пациентки как удовлетворительное, заболевание не сопровождается высокой температурой и протекает в легкой форме. Тем не менее, пациентка будет находится под наблюдением врачей в течение всего периода инкубации.

По словам главы региона, ситуация в регионе опасения не вызывает. Санитарно-карантинный контроль усилен. Губернатор призвал и нижегородцев со своей стороны соблюдать меры профилактики, своевременно обращаться к врачам с признаками ОРВИ, поддерживать гигиену и воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.