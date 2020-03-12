В Нижегородской области заработает первый госпортал о бездомных животных

Первый государственный портал, на котором будут опубликованы фотографии и краткие описания всех бездомных животных, найденных муниципальными службами на улице, создают в Нижегородской области. Об этом в своем Инстаграме сообщил первый замгубернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Планы по совершенствованию системы работы с бродячими животными обсудили на коллегии госветнадзора. Фото: Александр Воложанин.

Чиновник вспомнил о жуткой истории с «концлагерем для собак», который зоозащитники обнаружили в Сормовском районе четыре года назад. Тогда перед активистами предстала ужасающая картина - десятки трупов животных.

- Следствие установило, что гендиректор ООО «ЭБС» регулярно оставлял собак без воды и пищи, - добавил Евгений Люлин. - Это одна из громких историй. Так называемые «приюты», где животных содержали в ужасных условиях, в последние годы в регионе появлялись не раз. Чтобы бороться с такими дельцами-живодерами, мало наказывать нарушителей. Надо создать новую государственную систему работы с безнадзорными животными, чтобы бездомные кошки и собаки могли получить помощь не только в частных приютах, рискуя попасть не туда. Животные ведь не выбирают сами, в какую организацию отправиться!

Планы по совершенствованию системы работы с бродячими животными обсудили на коллегии госветнадзора. Фото: Александр Воложанин.

На портале gosvet52.ru будут опубликованы фотографии всех "потеряшек" и "брошенок", обнаруженных муниципальными службами. И каждый сможет забрать понравившегося четвероногого друга или найти пропавшего питомца.

- Чудеса случаются! Пока на портале данные приюта одного ветеринарного управления, но скоро подключатся остальные организации. Очень важно пропагандировать ответственное отношение к животным у горожан. Большинство бездомных собак когда-то имели хозяев, правда? - обратился к подписчикам вице-губернатор.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в полную силу сайт начнет функционировать лишь через несколько месяцев.

Планы по совершенствованию системы работы с бродячими животными обсудили на коллегии госветнадзора. Фото: Александр Воложанин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первый в России ветеринарный токсикологический центр откроется в Нижнем Новгороде. Его планируется создать на базе Областной ветеринарной лаборатории и станет первым в России региональным центром, который оборудуют по последнему слову техники.

Как сообщил глава региона Глеб Никитин, аналогичный комплекс сейчас существует только в Москве и используется в работе столичного научно-исследовательского института имени Склифосовского.

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