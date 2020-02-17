Первый в России региональный ветеринарный токсикологический центр откроется в Нижнем Новгороде
Первый в России ветеринарный токсикологический центр откроется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на комветнадзора.
Как пояснили в комитете ветеринарного надзора Нижегородской области, центр будет создан на базе Областной ветеринарной лаборатории и станет первым в России региональным центром, который оборудуют по последнему слову техники.
Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, аналогичный комплекс сейчас существует только в Москве, и используется в работе столичного научно-исследовательского института имени Склифосовского.
Глава региона добавил, что на развитие лабораторной диагностической службы в регионе из областного бюджета выделено порядка 400 млн рублей. Часть из них была направлена на создание токсикологического центра, а также на открытие 9 крупных зональных лабораторий в Нижегородской области.
По словам главного государственного инспектора Нижегородской области Михаила Курюмова, сейчас в регионе существуют определённые проблемы с определением источника отравления животного, что не позволяет вовремя и качественно оказать помощь. Современное высокотехнологичное оборудование позволят решить эту проблему.
ИСТОЧНИК KP.RU