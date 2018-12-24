«Трупы сжигает на огороде»: Сразу три уголовных дела завели в связи с пожаром в лжеприюте для животных в Нижегородской области

Последние пять лет зоозащитники и жители полуопустевшей деревни Каменный овраг в Семеновском районе только и делали, что пытались прикрыть обосновавшийся здесь нелегальный приют для животных.

Хозяйка этого приюта – молодая симпатичная девушка Инна Родионова, о которой «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде писала уже не раз. Круглый год она стоит на Большой Покровской и собирает милостыню для собак. Кто подаст 50 рублей, кто сто – миска для подаяния никогда не пустует. Однако по словам местных жителей, сам приют иначе как «конвейером смерти» не назовешь: собак сюда свозят десятками со всех окрестных деревень и даже из Нижнего Новгорода, держат их впроголодь в неотапливаемых вольерах, а когда одни умирают – привозят на их место других.

- Зимой ли, летом ли – они безвылазно сидят в этих ящиках без еды и воды, - рассказывают старожилы деревни. - Появляется она тут от силы раз в неделю, тогда их и кормит. Долго тут никто не выдерживает – умирают они пачками, а собачьи трупы сжигает прямо на огороде. На поток дело поставила!

Куда только за эти годы ни обращались местные жители – в прокуратуру, в госветнадзор, в полицию... Но все тщетно. Даже когда в 2016 году Семеновский районный суд вынес постановление о закрытии приюта, это решение тут же отменили в областном суде. После этого даже самые ярые борцы с «живодерней» махнули на нее рукой и предпочли просто продать свои дома. Однако на днях случилось страшное – приют, долгие годы пугавший зоозащитников, вспыхнул.

В каждом вольере Инна Родионова держала до восьми щенков.Фото: Василий КРОТОВ

- В конце декабря неизвестные напали на этот приют и подожгли домики, - рассказали местные жители в интервью телепрограмме «Кстати». – Когда пожарные приехали и начали тушить, то оказалось, что клетки с животными были открыты, а охранник связан. Никто из деревенских на такое бы не пошел.

Как выяснилось впоследствии, без жертв все-таки не обошлось – один из домиков с кошками поджигатели забыли открыть. Все животные сгорели заживо.

- По факту гибели животных во время пожара, который произошел в приюте деревни Каменный Овраг Семеновского района, 21 декабря полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Также уголовное дело возбудили по факту причинения телесных повреждений мужчине, находившемуся на территории приюта во время пожара «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Впрочем, самой Инне Родионовой тоже едва ли удастся уйти от ответственности. Во время приезда на место пожара журналистов телекомпании «Сети НН» она угрожала ножом корреспонденту.

- В отношении хозяйки приюта в настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Угроза убийством по фактам угроз в отношении представителя СМИ и волонтера, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.