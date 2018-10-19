2018-10-19T12:30:37+03:00
Происшествия

Обвиняемый по делу о собачьем концлагере на Левинке не явился на заседание суда

В ноябре 2016 года на окраине Нижнего Новгорода были найдены 170 трупов собак
Юлия ИСАЕВА
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Концлагерь был обнаружен на окраине Нижнего в ноябре 2016 годаКонцлагерь был обнаружен на окраине Нижнего в ноябре 2016 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В 2016 году на окраине Нижнего Новгорода на территории заброшенной нефтебазы был обнаружен настоящий собачий концлагерь. В небольшом сарае, который местные обходили стороной, были заперты больше 50 собак. В холодильнике лежал порядка 170 трупов псов, еще 22 - полуживые - были истощены и измучены. Семь из них погибли через несколько дней, а остальных пристроили в добрые руки.

На территории нефтебазы в холодильнике лежали 170 трупов псов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На территории нефтебазы в холодильнике лежали 170 трупов псовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Позже выяснилось, что концлагерь был создан скандально известной компанией «ЭБС», специализировавшейся на отлове и эвтаназии бездомных животных. Владельцем является Алексей Ляхманов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по этой статье - штраф 80 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

Вот в этом сарае находился концлагерь, где мучили и убивали животных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вот в этом сарае находился концлагерь, где мучили и убивали животныхФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Вот доведут проверку до конца, тогда будет предметный разговор. А пока… К нам попадали только больные собаки, - говорил в 2016 году журналистам Алексей Ляхманов.

Владелец концлагеря Алексей Ляхманов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Владелец концлагеря Алексей ЛяхмановФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В начале октября 2018 года проверка по этому делу была завершена, а дело передали мировому судье Московского района Нижнего Новгорода.

Вчера, 18 октября, должно было состояться заседание суда. Однако обвиняемый Ляхманов на него не явился.

- Обвиняемый находится на стационарном лечение, поэтому не смог прийти в суд, - пояснили «Комсомолке» в судебном участке №6 Московского судебного района.

Заседание было перенесено на понедельник, 22 октября. Явится ли на него Ляхманов - неизвестно.

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