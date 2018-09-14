«Конвейер смерти»: Власти уже пять лет не могут закрыть собачий концлагерь в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-14T12:24:06+03:00

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«Трупы сжигает на огороде!»

Деревня Каменный овраг - настоящий медвежий угол, затерянный в лесах Семеновского района Нижегородской области. Даже летом сюда можно добраться только лесными тропами на мощном УАЗике – и то только по сухой погоде. После маломальского дождя все проселочные дороги превращаются в одно сплошное грязевое месиво, по которому даже трактор не всегда пройдет. А уж зимой сюда и вовсе лучше не соваться – сугробы в человеческий рост, передутые дороги и завывающие ветра. Единственной связью с цивилизацией остается электричка, проходящая прямо посередине деревни.

Желающих жить в таком уединении раз-два и обчелся – на всю деревню едва ли наберется пара десятков жителей, да и те, в основном, пенсионеры. Летом сюда изредка заглядывают дачники, но надолго не задерживаются. Стоит ли удивляться, что именно здесь притаился настоящий конвейер по уничтожению бездомных животных. И заправляют им не головорезы и не садисты, а молодая симпатичная девушка.

В таких ящиках без света и отопления животные сидят круглый год.Фото: Василий КРОТОВ

- До 2013 года наша деревня ничем не отличалась ото всех остальных, пока к одному местному старичку не приехала внучка из Нижнего Новгорода, - вспоминают старожилы. – Другая бы сделала здесь дачу или загородный дом, а эта устроила приют для домашних животных. Да такой, что волосы дыбом встают! Свозит она их сюда десятками и из Нижнего, и из окрестных деревень. А потом закрывает в деревянные сараи без окон и оставляет. Зимой ли, летом ли – они безвылазно сидят в этих ящиках без еды и воды. Появляется она тут от силы раз в неделю, тогда их и кормит. Долго тут никто не выдерживает – как только умирают одни, она привозит других. Трупы собачьи сжигает прямо на огороде. На поток дело поставила!

«Дама с собачкой» с Большой Покровской

Инна Родионова, снискавшая дурную славу среди односельчан, личность довольно известная и в самом Нижнем Новгороде. Каждый, кто хоть раз прогуливался по главной улице города Большой Покровской, видел одиноко стоящую даму с собачкой. Глядя на это умилительное зрелище, рука сама тянется за кошельком. 100 рублей, 50 – миска с подаянием никогда не пустует. Не удержалась и известная нижегородская художница Галина Мызкина.

- Этим летом мы с мужем прогуливались по Большой Покровской, и вдруг увидели Инну, - вспоминает Галина. – Она стояла с табличкой «Помогите», а у ее ног в крохотной клетушке примостилась маленькая собачка. Это было настолько трогательное зрелище, что мы тут же пошли и купили для нее еды. Но на удивление Инна отказалась ее кормить – мол, после этого она захочет в туалет. Меня это сразу насторожило. Я попыталась ее разговорить и она прямо сказала, что собаки могут по 15 дней не есть. К примеру, она своих в деревне кормит раз в две недели. Эти ее слова просто ужаснули!

В таких клетушках живут больше семидесяти кошек.Фото: Василий КРОТОВ

«Собак у мучительницы надо...выкупить»

Галина Мызкина далеко не единственная, кого испугало такое отношение Инны к животным. Первыми еще в 2013 году забили тревогу сами жители Каменного оврага. Куда только они не писали жалобы – и в полицию, и в администрацию, и ветеринарный надзор. Но все тщетно. Наконец, в 2016 году у жителей забрезжила слабая надежда – в дело вмешалась прокуратура. А позднее ее поддержал и Семеновский районный суд.

- 12 сентября 2016 года Семеновским районным судом вынесено решение передать животных из этого приюта в организацию ООО «Зоозащита-НН», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Семеновского суда. – Ранее Семеновской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жителей деревни Каменный Овраг по вопросу незаконного содержания животных в границах жилой застройки. На указанном земельном участке содержится порядка 30 собак и 50 кошек. Животные не были зарегистрированы и вакцинированы против бешенства, кормили их один раз в два-три дня, выгул собак проводился без поводков и намордников, захоронение павших животных осуществлялось в землю.

Однако в январе 2017 года областной суд это решение отменил – дескать, собак у мучительницы надо сначала выкупить.

Щенки с жадностью набросились на привезенную волонтерами еду.Фото: Василий КРОТОВ

- Суд постановляет отказать в требовании прокурора об изъятии животных и передаче их в ООО «Зоозащита-НН», - решено было тогда в Нижегородском областном суде. – В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса, иск предъявляется не только прокурором, но и настоящим истцом, который может оплатить стоимость изъятых животных. То есть в данном случае истцом должна быть местная администрация. Иск может быть разрешен только по иску администрации, которая выкупит этих собак и кошек и передаст их в «Зоозащиту-НН».

«Ледяной дом»

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» тогда писала об этой истории и даже выезжала в сам приют. Картина, увиденная нашими корреспондентами, ужасала: по всему периметру садового участка стоят деревянные ящики без окон, в которых практически замурованы собаки. Там нет ни света, ни отопления, ни еды. В сараях величиной метр на метр животные проводят всю свою жизнь, в буквальном смысле слова не видя белого света. Дикие и перепуганные, собаки даже боялись выйти из своих темниц, забиваясь все дальше в угол. Тогда на территории «приюта» проживало около сорока собак и тридцати кошек. За прошедшие полтора года ситуация только усугубилась.

Многие животные боятся даже выходить из своих темниц.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Сколько их тут у меня живет, я сама не знаю, - честно признается сама Инна, когда мы вместе с волонтерами привозим еду для полуголодных животных – Собак, наверное, около ста, а кошек штук семьдесят. Я ведь их не считаю!

В первом же ящике, который мы открываем, ютится друг на дружке сразу семь щенков. Видно, что им всего месяца три отроду. Все они уже родились в этих ящиках. Из остальных доносится громкий лай и вой собак. Те, что покрепче, отчаянно скребут двери, пытаясь вырваться из заточения.

- Их если хоть на минуту выпустишь, они тут же расплодятся, - объясняет свою логику Инна. – А куда я их дену? Никому не отдам! Буду ли я их кормить, зависит от людей. Привезут еду – покормлю. Ну, а нет – что ж делать?

Во всем облике Инны есть какая-то детская непосредственность и детская же жестокость. Как маленький ребенок отчаянно тянет котенка за голову, не догадываясь, что делает ему больно, так и она замуровывает своих четвероногих пленников в деревянные темницы, не думая об их судьбе. Тут же среди сараев с собаками бегает 3-летняя дочка Инны. Шарахаясь от громкого лая, она то и дело вскрикивает: «Боюсь!». Но все равно тянется к клеткам.

«Выжила всех соседей!»

На территории в двадцать соток у Инны образовались настоящая вотчина. Помимо деревянных сараев с собаками, тут же стоят два дома, набитых кошками. Мурлыки тихонечко пробираются через окно в небольшую клетку – для них это единственная возможность погулять. Хотя выйти могут далеко не все.

- Эти самые смелые – они у меня недавно, - проводит экскурсию Инна. – Остальные из дома не выходят – боятся. А теперь туда еще дверь заклинило, потому что дом просел. Так туда вообще не войти, через окно залезаю.

Дама с собачкой с Большой Покровской личность в Нижнем довольно известная.Фото: СОЦСЕТИ

В планах у Инны очередное расширение – недавно она получила еще один участок в 20 соток. Так что сараев еще много поместится! Тут у меня раньше соседи были, жаловались постоянно, - рассказывает Инна. – А теперь все съехали. Выжила я их!

Впрочем, такие обширные владения у Инны не только в Каменном овраге. Как рассказывают зоозащитники, в Нижнем Новгороде у нее три квартиры – и тоже наполненные кошками и собаками.

- Тут у нее страшные вещи творятся, - рассказывает соседка Инны Виктория Пахомова (имя героини изменено. - прим. Ред.). – В этой квартире в свое время у нее было около ста кошек. Все они в ужасном состоянии! Сколько сейчас осталось, незвестно. Она иногда этих кошек просто скрмливает собакам на корм. Жить с ней по соседству невозможно. И прекратить этот кошмар не удается – какой-то замкнутый круг! Куда мы только ни жаловались, онаоднажды даже газ пустила в доме - и все равно никакого наказания.

Главное, что сейчас волнует зоозащитников – это приближающаяся зима. В этих деревянных ящиках без еды и тепла у собак и кошек нет ни единого шанса выжить. Со своей стороны «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила соответствующий запрос в прокуратуру, полицию и Госветнадзор с просьбой провести проверку по данному факту.

Собаки и кошки тут повсюду - и в сараях, и в домах.Фото: Василий КРОТОВ

КОМПЕТЕНТНО

Владимир Гройсман, руководитель благотворительного фонда «Сострадание-НН»:

- В 2016 году администрация Семеновского района просто криво подала иск. Тогда было два варианта действия: прислать Госветнадзор, который имеет право проверить условия содержания животных и поскольку они не соответствуют требованиям, то идти по административному кодексу и забирать собак. Второй вариант – это доказать факт жестокого обращения с животными: они живут без света, будки не утепленные. И ни один из вариантов не сработал, потому что никому это было не надо. Сама Инна собак отдавать не хочет, собирает для них пожертвования – и это очень большие суммы. А для животных это настоящий концлагерь!