На коротком поводке: Нижегородец выгулял полуголую брюнетку в торговом центре

Нижегородский блогер Илья Молодцов не перестает эпатировать публику. Причем теперь катание на ковре по площади Минина и купание в надувном бассейне на Большой Покровской кажутся детскими шалостями. Ведь на днях Илья прошелся по магазинам одного из местных торговых центров с барышней в черном кружевном белье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/760050" frameborder="0"></iframe> Нижегородец выгулял полуобнаженную девушку в торговом центре.Источник: https://vk.com/novgorod_52

- Когда пошел с любимой по магазинам… Нижегородец провел некий эксперимент - выгулял полуголую девушку на цепи по торговому центру и посмотрел, как на это реагируют окружающие, - сообщил паблик «Регион 52».

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, с каким невозмутимым видом блогер вышагивает по кафелю торгового центра, держа на коротком поводке полуобнаженную девушку в кожаной «кошачьей» маске. По пятам за ними следует охранник, а посетители ТЦ смотрят им в след. В конце необычной прогулки девушка в одних трусиках и лифчике эффектно растягивается в шпагате.

Общественность, мягко говоря, в шоке от такого представления. Многие высказываются прямолинейно и довольно грубо.

- Там же дети, а он девку голую притащил! - возмутилась Светлана Акулькина.

- Статью пора вводить за блогерство, лет пять давать. Нынешнее поколение впитывает этот бред и считает нормальным. К чему идем, куда катимся… - добавил Владимир Нещеретов.

- Деградация - самое лучшее определение. Люди готовы сегодня любую дичь творить ради славы и денег, поступаясь нравственными и моральными ценностями, - считает Андрей Носов.

Справедливости ради стоит отметить, что не все скептически относятся к «творчеству» блогера Ильи Молодцова. Кое-кто вступается за молодого человека!

- Кому какая разница, кто, в чем и как ходит?! Они никого не обидели, не оскорбили, не избили, ничего не украли. В чем проблема? - поинтересовалась Нина Гусева.

Между тем, как стало известно "Комсомольской правде", на нижегородского блогера написали заявление в полицию. С просьбой разобраться с молодым человеком к правоохранителям обратилось руководство торгового центра.

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