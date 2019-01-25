Пранкеры прокатились по центру Нижнего Новгорода на ковре

Полураздетые парни верхом на ковре из 90-х мчат по главной площади Нижнего Новгорода. Нет, это не чья-то больная фантазия. Видео с таким сюжетом появилось в соцсетях 24 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/688140" frameborder="0"></iframe> Нижегородские пранкеры прокатились на ковре по центру города.

- Новый вид транспорта в Нижнем - ковер! Оседлав «мохнатого», нижегородские пранкеры прокатились по центру города, - говорится в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

Ковровый дрифт молодых людей под бодрую музыку из фильма «Пираты Карибского моря» оценили не все. Большая часть подписчиков возмущена неразумным, по их мнению, поступком молодежи.

- Слабоумие и отвага, - считает Александр Шачков.

- Теория Дарвна в действии, - добавил Александр Логинов.

- А потом они случайно оторвутся и закатаются асфальтоукладчиком, который случайно поедет сзади, - прокомментировала Татьяна Корнеева.

Однако нашлись те, кому шуточное видео понравилось.

- Нормально пацаны повеселились. Что вы все? Лишь бы обругать кого-нибудь, - пожурил злобных комментаторов Евгений Войнов.

- А кто из вас в детстве не цеплялся за автобусы или машины во дворах? - поинтересовался Александр Агапитов.

И все же основная масса склоняется к тому, что развлечение это небезопасное. Так и на тот свет недолго отправиться!

- Вынесет на встречку, либо соскочит с ковра, либо сцепка оторвется и попадет под машину сзади. Растет поколение [неумных людей], которое готово ради хайпа и лайков себе шею свернуть, - сетует Максим Иванов.