2020-01-11T12:59:58+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Ни один маршрут не должен быть отменен без компенсации»

Губернатор рассказал, каким образом решается вопрос с транспортными изменениями в Нижнем Новгороде
Анна МИГАЛОВА
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С 27 декабря 2019 года в столице Приволжья перестали курсировать маршрутки Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98.С 27 декабря 2019 года в столице Приволжья перестали курсировать маршрутки Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Глава региона Глеб Никитин поручил нижегородской администрации обеспечить соблюдение расписания движения, интервальность, а также необходимое количество подвижного состава на маршрутах, обслуживаемых НПАТ и НЭТ. Общественному транспорту Нижнего Новгорода и отмененным недавно маршрутам губернатор посвятил очередной пост в своем Инстаграме.

gsnikitingsnikitin
Губернатор взял под личный контроль работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде
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- К началу следующей недели в ГИБДД будут поставлены на учет 74 новых автобуса, недавно поступивших в Нижний Новгород. В том числе они будут направлены на усиление новых маршрутов и тех направлений, нагрузка на которые возросла, - сообщил подписчикам Глеб Никитин. - Что касается отмененных маршрутов. В конце года я дал поручение главе города провести дополнительный анализ. На текущий момент администрация города доложила, что по итогам анализа сохранены маршруты № 37, 76 и 83.

Чиновник признался, что лично следит за ситуацией и каждый день читает пожелания нижегородцев по этому вопросу. Он также выразил надежду, что компромисс все же удастся найти.

- Отмечу следующее. Общая тенденция верная - доля частных маршрутов со старыми неприспособленными изношенными машинами сокращается, а количество муниципальных льготных маршрутов с новыми низкопольными машинами, удобными для мам с колясками и пожилых граждан, увеличивается. При этом жалобы показывают, что администрацией проведена недостаточная подготовительная работа. Будем разбирать ситуацию с каждым маршрутом в отдельности.

В конце глава региона подчеркнул, что в итоге ни один маршрут не должен быть отменен или изменен без компенсации.

Напомним, с 27 декабря 2019 года в приволжской столице наступили очередные транспортные изменения. Теперь по некоторым направлениям горожанам приходится ездить с пересадками. Происходит это, в частности, из-за отмены маршруток Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98.

Как только нижегородцы узнали об изменениях, губернатор пообещал разобраться в ситуации с отменой популярных маршрутов. Тогда же Глеб Никитин сделал заявление о том, что с нового года областное правительство забирает вопрос городского транспорта под свой контроль.

Тем временем жители приволжской столицы создали петицию, адресованную главе региона. Они требуют вернуть отмененные в конце декабря маршрутки.

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Они создали петицию, адресованную губернатору Глебу Никитину (подробнее)

Глеб Никитин пообещал разобраться в ситуации с отменой популярных маршрутов в Нижнем Новгороде

С 27 декабря 2019 года в столице Приволжья отменены маршруты №№ Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98 (подробнее)

Часть маршруток отменят, а автобусы продлят: с 27 декабря нижегородцев ждут очередные транспортные изменения

По некоторым направлениям нижегородцам теперь придется ездить с пересадками (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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