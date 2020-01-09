Пассажиры требуют вернуть маршрутки Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98 на дороги Нижнего Новгорода

В декабре 2019 года нижегородские власти сообщили об отмене четырех популярных маршруток: Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98. Теперь жителям приходится добираться до работы и учебы с пересадками. Отмена именно этих, важных по мнению пассажиров, маршрутов стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

Люди просят вернуть удобные маршрутки – несколько дней назад в Интернете даже была опубликована петиция, адресованная губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Алексей Мыленков – автор документа – от имени жителей приволжской столицы просит разобраться в сложившейся ситуации.

- Прошу заметить, что маршруты, которые были отменены, заменены другими маршрутами, но лишь от части, то есть маршруты следования разбиты на несколько отрезков пути, за каждый из которых гражданам города приходится платить отдельные деньги, а это получается, что в лучшем случае гражданам приходится платить по 60 рублей только на поездку в одну сторону. Как результат: увеличение долговой нагрузки на граждан, не способность людей вовремя выходить на работу, ввиду отсутствия возможности до работы доехать в срок, - пишет нижегородец.

По его словам, после того, как четыре маршрута были отменены, в остальном общественном транспорте образовались ужасные давки: «Автобусов не хватает, граждане ездят по 100-120 человек в автобусе, рассчитанном на 70-75 человек, что негативно сказывается на их здоровье».

Мужчина просит губернатора провести проверку по нарушениям, разъяснить, на каком основании было принято решение об отмене автобусов и вернуть их на дороги города.

Под петицией подписались уже почти тысяча человек. «Комсомолка» отправила запрос в пресс-службу правительства, чтобы узнать, вернут ли маршрутки Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98. На момент публикации ответ не поступил.

Напомним, 30 декабря Глеб Никитин уже заявлял, что намерен разобраться в ситуации с отменой популярных маршруток.

- Раньше маршруты формировались без мнения жителей – это неправильно. Эти решения не согласовывались и с правительством области. Но они чем-то мотивированы и приняты с какой-то целью. Хотелось бы услышать соответствующие аргументы. С нового года забираем вопрос городского транспорта под свой контроль, чтобы сделать его работу более понятной и прозрачной. Недавно минтранс представил концепцию развития пассажирского транспорта – будем контролировать все потоки. Намерены создать единого оператора для этих целей. Разберемся с этим вопросом, - пообещал Глеб Никитин.