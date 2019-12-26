Часть маршруток отменят, а автобусы продлят: с 27 декабря нижегородцев ждут очередные транспортные изменения

Маршруты движения автобусов в Нижнем Новгороде снова изменятся. Какие-то направления продлят, какие-то отменят, а некоторые маршруты разделят на несколько частей. По данным департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода изменится также расположение и название некоторых остановок.

Какие маршруты изменятся

С 27 декабря изменят движение автобусы А-3, А-9 и А-17. Как сообщили в дептрансе, А-3 «Красное Сормово – Площадь Свободы» будет курсировать по продленному маршруту: от улицы Коминтерна через проспект Союзный, улицу Сутырина, улицу Баренца, проспект Кораблестроителей до ЗКПД-4 и от площади Свободы по улице Белинского, улице Полтавской до поселка Высоково. Обслуживать пассажиров на А-3 «ЗКПД-4 – Поселок Высоково» теперь будет не менее 18 больших автобусов, интервал движения которых составит от 10 до 12 минут в час пик.

Продлят и маршрут А-9 «Красное Сормово – Микрорайон Соцгород-2». Теперь по нему будут ходить 15 автобусов большой вместимости с интервалом движения 11-13 минут в часы пик. Транспорт будет следовать от улицы Плотникова до Космической по улице Краснодонцев, проспекту Ильича, улице Красноуральской, улице Спутника и улице Мончегорской.

Еще 10 автобусов большого класса направят на маршрут А-17 «Поселок Березовский – Московский вокзал». Схема его движения изменится следующим образом: поселок Березовский, улица Гороховецкая, улица Движенцев, Лесной городок, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, площадь Комсомольская, площадь Лядова, улица Белинского, автостанция Сенная. Как сообщили в департаменте, в час пик интервал движения автобусов не превысит 14 минут.

Какие маршруты восстановят

Некоторые маршруты восстановят и сохранят по просьбам нижегородцев. Как уточнили в департаменте транспорта, сохранятся три маршрутки: Т-37 («ст. Петряевка – пл.Горького»), Т-76 («ул. Дубравная – АВ Щербинки») и Т-83 («м/р Соцгород-2 – Афонино»). На всех этих направлениях курсируют автобусы среднего класса с интервалом движения 8-9 минут.

Возобновится автобусное движение на трех направлениях.

20 автобусов теперь запустят на маршрут А-20 с интервалом 10-11 минут в час пик. Транспорт будет следовать по новой схеме: Аэропорт Стригино, улица Ореховская, улица Патриотов, улица Минеева, микрорайон Водный мир, улица Лескова, проспект Ленина, улица Нахимова, улица Комарова, улица Памирская, улица Баумана, улица Голубева, площадь Комсомольская, площадь Лядова, улица Белинского, улица Ванеева, улица Сусловой, улица Бринского, улица Родионова, улица Деловая.

Вернутся также автобусы А-80. На этом направлении будут работать 10 автобусов большого класса с интервалом от 10 до 11 минут. Измененная схема движения А-80 будет такой: улица Долгополова, Московский вокзал, метромост, улица Студенческая, проспект Гагарина, улица Бекетова, улица Нартова, улица Корейская, Анкудиновское шоссе, улица Академика Сахарова, улица Рокоссовского, микрорайон Кузнечиха-2. На маршруте предусмотрена работа 10 автобусов большого класса с интервалом движения в час пик 10-11 минут.

Возродится также автобусный маршрут А-52 «Микрорайон Бурнаковский – Микрорайон Верхние Печеры». Автобусы будут следовать по нему в обоих направлениях через улицу Богдановича и 5 микрорайон Верхние Печеры.

Какие маршруты отменят

Из-за отмены некоторых маршрутных такси, нижегородцам придется ездить с пересадками.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, вместо маршрута Т-46 из Аэропорта в микрорайон Кузнечиха-2 можно будет добраться автобусами: А-20 (участок от Аэропорта до Оперного театра, а также по улице Бринского) и А-16 (участок от микрорайона Кузнечиха-2 до Оперного театра).

Маршрутку Т-47 «пос. Сортировочный – м/р Цветы» частично заменят маршрутами А-80 (на участке от микрорайона Цветы до улицы Студенческой – Московский вокзал), А-48 (на участке от Московского вокзала до поселка Сортировочный), А-17 (на участке от поселка Сортировочный до улицы Актюбинской – площади Лядова) и Т-93 (сообщение между микрорайонами Цветы и Сортировочный).

Вместо маршрутки Т-78 «АО Лазурь – м/р Верхние Печеры», будут ходить несколько автобусов: А-3 (участок от 7 микрорайона Сормова до улицы Ярошенко – улицы Полтавской), А-12 (участок от улицы Черняховского до площади Лядова – проспекта Кораблестроителей), А-17 (участок от улицы Красных Зорь до улицы Донецкой) и А-2 (участок от площади Лядова до микрорайона Верхние Печеры).

Маршрут Т-98 «ул.Космическая – ул.Деловая», будет поделен между автобусами: А-9 (на участке от улицы Космической до проспекта Ленина), А-64 (на участке от улицы Дьяконова до улицы Фруктовой) и А-20 (сообщение между улицей Деловой и Автозаводским и Ленинскими районами).

Дополнительные остановки

На карте города появятся семь новых остановочных пунктов:

- остановка «Улица Керченская» - на маршрутах А-52, Т-24 между остановками «Стадион «Нижний Новгород» и «Нижне-Волжская набережная»;

- остановка «ФОК Мещерский» - на маршрутах А-7, А-41, А-57, А-66, А-69, Т-18, Т-24, Т 39, Т-49, Т-67, Т-86 между остановками «Школа №176» и «Микрорайон Седьмое небо» в обоих направлениях;

- остановка «Станция метро «Стрелка» - на маршрутах А-7, А-41, А-57, А-66, А-69, Т-24, Т-67, Т-70 после остановки «Микрорайон Седьмое небо» в обоих направлениях;

- остановка «Улица Ленская» - на маршрутах Т-31, Т-63, Т-93 между остановочными пунктами «Дубенки» и «Улица Горная» в обоих направлениях;

- остановка «Улица Лоскутова» на маршрутах А-54, Т-59 между остановками «Администрация Автозаводского района» и «Проспект Ильича».

Изменит свое название одна остановка «Микрорайон Бурнаковский». Теперь она будет именоваться «Улица Акмолинская».