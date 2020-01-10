2020-01-10T12:12:58+03:00
Общество

«Переживаю за дверь»: Нижегородцы сняли шокирующее видео поездки в городском автобусе

Отмена привычных маршруток вызывает все большее возмущение у горожан [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородцы сняли шокирующее видео поездки в городском автобусе.Нижегородцы сняли шокирующее видео поездки в городском автобусе.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В последнее время в Нижнем Новгороде только и разговоров, что об общественном транспорте.

Напомним, в декабре 2019 года были отменены сразу четыре популярных маршрута – Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98. При этом равноценной альтернативы им предоставлено не было. В результате, возмущенные нижегородцы даже написали петицию в адрес губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

- Прошу заметить, что маршруты, которые были отменены, заменены другими маршрутами, но лишь отчасти, то есть маршруты следования разбиты на несколько отрезков пути, - отметил автор петиции Алексей Мыленков. - За каждый из отрезков гражданам города приходится платить отдельные деньги, а это получается, что в лучшем случае гражданам приходится платить по 60 рублей только на поездку в одну сторону.

Дверь в автобус закрывается с большим трудом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Дверь в автобус закрывается с большим трудом. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Ну, а пока петиция собирает подписи нижегородцев, сами пассажиры сняли шокирующее видео о поездке в автобусе А-68, ставшем альтернативой отмененной Т-98.

- Верните 98 маршрут! Это А-68, следующая похожим рейсом, - взывают авторы ролика в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Задняя дверь все-таки сломалась. Все матюкаются, водитель остановки проезжает мимо, потому что сажать больше некуда!

Действительно, на кадрах видно, что автобус заполнен до отказа. Люди с трудом теснятся на ступеньках задней площадки, норовя вывалиться из автобуса. При этом двери в автобусе еле-еле закрываются. На заднем фоне слышны голоса пассажиров, переживающих за дверь. Это видео в очередной раз всколыхнуло нижегородцев.

- Раньше до работы ходило четыре маршрутки! Сейчас один автобус № 40, - возмутилась Татьяна Волкова. - Он едет, как черепаха, и ждать его по 20-30 минут! Это нормально?

- И маршрутку № 46 верните, - поддержала ее Мариша Погодина.

Нижегородцы сняли шокирующее видео поездки в городском автобусе.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры"

ИСТОЧНИК KP.RU

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