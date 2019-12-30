Глеб Никитин пообещал разобраться в ситуации с отменой популярных маршрутов в Нижнем Новгороде

Глеб Никитин намерен разобраться в ситуации с отменой нескольких популярных маршруток в Нижнем Новгороде. Напомним, с 27 декабря в столице Приволжья отменены маршруты №№ Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98. На замену им было предложено несколько автобусов, однако все они дублировали старые маршруты лишь частично – в итоге жителям целых микрорайонов теперь пришлось добираться до учебы или работы с пересадками. Социальные сети, в том числе и только появившийся аккаунт губернатора Нижегородской области в Instagram, заполнили гневные комментарии.

- Спасибо за новогодний подарок – отмену маршруток 98 и 46. Теперь до учебы добираться не 15 минут, а полтора часа в давке, - пожаловалась yana_chelysheva.

- Очень беспокоит отмена маршрутов 98 и 46. У меня семья из четырех человек добиралась только на них до работы. Сейчас осталась альтернатива 68, но в него невозможно влезть. Весь район толпится на остановке. Верните эти маршруты, пожалуйста, - попросила _alenailchenko.

- Как, ну как, «тройка» может компенсировать маршрут Т-78? – возмутилась grom_kseniya.

- Раньше маршруты формировались без мнения жителей – это неправильно. Эти решения не согласовывались и с правительством области. Но они чем-то мотивированы и приняты с какой-то целью. Хотелось бы услышать соответствующие аргументы. Приглашаю в комментарии Владимира Панова. С нового года забираем вопрос городского транспорта под свой контроль, чтобы сделать его работу более понятной и прозрачной. Недавно минтранс представил концепцию развития пассажирского транспорта – будем контролировать все потоки. Намерены создать единого оператора для этих целей. Разберемся с этим вопросом, - пообещал Глеб Никитин.