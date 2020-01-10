2020-01-10T13:26:21+03:00
Звезды

«Рада, что родилась в начале 90-х»: Звезда «Холостяка» рассказала о разгульной юности, которую провела в Нижнем Новгороде

Анастасия Смирнова призналась, что брала от жизни все
Анна МИГАЛОВА
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В юные годы нижегородка обожала кататься на коньках.В юные годы нижегородка обожала кататься на коньках.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анастасия Смирнова, прославившаяся благодаря скандальным телешоу «Каникулы в Мексике» и «Холостяк», рассказала о юных годах, проведенных в Нижнем Новгороде. Воспоминания нахлынули на знаменитую блондинку после катания на коньках на Красной площади в Москве.

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Звезда Холостяка добралась до главного катка страны.
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- Теперь будет снегопад. А все потому, что я наконец-то добралась до главного катка страны. В прошлом году не получилось, в этом году я сделала все, чтобы сюда попасть, - сообщила телезвезда в своем Инстаграме.

Анастасия призналась, что для нее катание на коньках было главной зимней забавой в 2000-2005 годах. Каждые выходные нижегородка приходила на стадион «Динамо» в центре города и наматывала круги на коньках.

- Ох, насколько было весело. Порой даже через забор лазили, чтобы не платить за билет, а коньки были свои. Все просто. Сколько было знакомств с мальчишками, обнимашек, катаний за руку. Мое детство не сравнится с нынешней молодежью. Мы были проще, свободней и не зависели от телефонов. Я рада, что родилась в начале 90-х, - заявила звезда «Холостяка». - У меня по-настоящему была юность, мы наслаждались тем, что происходило и брали от жизни все.

Ниже Анастасия Смирнова пояснила, что подразумевает под этим «всем». В частности, не обошлось без разбитых носов, игр в снежки, обветренных губ и простуды, потому что гуляли без шапок.

- Если вернуть время назад, я бы прожила еще раз то детство, которое было у меня, и как можно дольше в нем бы оставалась, не стремясь поскорее стать взрослой. Маленькой девочкой без телефона, интернета и с коньками в пакете быть очень здорово! - считает нижегородка.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что скандальная участница реалити-шоу возвращается на телеэкраны. Осенью знаменитая блондинка приступила к съемкам в новом проекте о путешествиях под названием «Страшно. Интересно». На днях в сети появился первый выпуск программы с участием нижегородки, снятый в Сингапуре. На телевидении передачу можно будет посмотреть 25 января.

- «Мне скучно жить». Наверное, поэтому я согласилась стать ведущей программы про экстремальные путешествия. Я ничего не боюсь, по крайней мере, я так думала, пока не отсняли пару серий. Оказывается, фобий очень много и с ними нужно бороться. Этим я сейчас и занимаюсь, - заключила телеведущая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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