2019-10-07T17:36:34+03:00
Телевизор

Звезда «Холостяка» стала ведущей телепроекта о путешествиях

Съемки первых серий с участием Анастасии Смирновой проходят в Таиланде [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Анастасия Смирнова не долго продержалась без телевидения.Анастасия Смирнова не долго продержалась без телевидения.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Скандальная участница реалити-шоу «Каникулы в Мексике» и «Холостяк» возвращается на телеэкраны. Сейчас нижегородка Анастасия Смирнова снимается в новом телепроекте о путешествиях, который зрители увидят не раньше этой зимы.

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Съемки с участием Анастасии Смирновой проходят на Пхукете
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- Еще один этап в моей жизни, еще один проект, - сообщила Анастасия подписчикам. - Ведущая проекта о путешествиях. Первая страна проекта - Сингапур.

По словам несостоявшейся невесты Егора Крида, программа будет не только о красивых пляжах и банальных достопримечательностях, но также об экстремально-адреналиновых развлечениях.

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Новое шоу должно выйти на ТВ предстоящей зимой
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- Программы с моим участием можно будет увидеть на канале о путешествиях «Моя планета», транслироваться будет во многих странах мира, - рассказала девушка в сентябре.

А в начале октября в Инстаграме телезвезды появились первые посты со съемок на Пхукете.

- В этой поездке я исключаю загар, уличные туристические развлечения, эротические шоу трансвеститов и другие банальные экскурсии. У нас экстремальная поездка, но про отдых и знакомство с дикой природой не забываем, - отметила Смирнова. - Например, побывали в санатории слонов. Тут над ними не издеваются, они не развлекают туристов, не катают детей, к ним даже близко нельзя подходить. Это место как дом престарелых, только для слонов.

В общем, самая скандальная участница российских реалити обещает: зрителей ждет составленный ею путеводитель по самым экстремальным развлечениям на отдыхе.

- За 29 лет я устала пассивно проводить отдых: загорать, купаться, ходить по кафешкам. Пришло время преодолевать свои страхи и испытывать себя на прочность, - заключила нижегородка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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