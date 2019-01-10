Звезда шоу «Холостяк»: «Вы не представляете, как я скучаю по маме и папе»

Несостоявшаяся невеста Егора Крида Анастасия Смирнова разоткровенничалась в своем Инстаграме. Оказывается, скандальная блондинка жутко скучает по родителям, проживающим в Нижнем Новгороде, но видится с ними раз в четыре месяца, а то и реже.

smirnova_anastasia Вы не представляете как я скучаю по маме и папе.

- Долго жить или отдыхать в другой стране я не могу. С каждым днем все больше скучаешь по дому, по родным. Вы не представляете, как я скучаю по маме и папе, - написала девушка.

Во время просмотров фильмов про счастливые семьи звезда реалити-шоу буквально плачет навзрыд. И, в общем-то, до родного Нижнего рукой подать - каких-то жалких 400 километров, но у Анастасии совершенно нет свободного времени. Посему участница «Холостяка» настаивает: не торопитесь уезжать из родительского дома.

smirnova_anastasia Анастасия со своим молодым человеком Дмитрием на Бали.

- Как можно больше будьте маленькими детьми, живите с родителями до тех пор, пока это возможно. Успеете еще без них пожить, - добавила Смирнова.

smirnova_anastasia Нижегородка со своим 80-летним дедушкой.

Сама она покинула родительский дом в 21 год, переехав в шумную столицу. А теперь то и дело вспоминает о блинчиках маминого приготовления и запеченной картошке с курицей.

- Хочу в летнее время ездить к бабушке и дедушке на дачу, спать после обеда, - продолжила телезвезда. - Помню, в детстве я всегда была у них на даче, каждые выходные приезжали родители, жарили шашлыки. Я скучаю по родным. Они сейчас дома, в Нижнем. Скоро к ним поеду.

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