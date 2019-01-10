2019-01-10T17:42:50+03:00
Звезды

Звезда шоу «Холостяк»: «Вы не представляете, как я скучаю по маме и папе»

Анастасия Смирнова поделилась личными переживаниями с подписчиками
Анастасия НАЗАРОВА
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Звезда реалити-шоу часто вспоминает, как проводила время на даче у бабушки с дедушкой.Звезда реалити-шоу часто вспоминает, как проводила время на даче у бабушки с дедушкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Несостоявшаяся невеста Егора Крида Анастасия Смирнова разоткровенничалась в своем Инстаграме. Оказывается, скандальная блондинка жутко скучает по родителям, проживающим в Нижнем Новгороде, но видится с ними раз в четыре месяца, а то и реже.

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Вы не представляете как я скучаю по маме и папе.
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- Долго жить или отдыхать в другой стране я не могу. С каждым днем все больше скучаешь по дому, по родным. Вы не представляете, как я скучаю по маме и папе, - написала девушка.

Во время просмотров фильмов про счастливые семьи звезда реалити-шоу буквально плачет навзрыд. И, в общем-то, до родного Нижнего рукой подать - каких-то жалких 400 километров, но у Анастасии совершенно нет свободного времени. Посему участница «Холостяка» настаивает: не торопитесь уезжать из родительского дома.

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Анастасия со своим молодым человеком Дмитрием на Бали.
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- Как можно больше будьте маленькими детьми, живите с родителями до тех пор, пока это возможно. Успеете еще без них пожить, - добавила Смирнова.

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Нижегородка со своим 80-летним дедушкой.
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Сама она покинула родительский дом в 21 год, переехав в шумную столицу. А теперь то и дело вспоминает о блинчиках маминого приготовления и запеченной картошке с курицей.

- Хочу в летнее время ездить к бабушке и дедушке на дачу, спать после обеда, - продолжила телезвезда. - Помню, в детстве я всегда была у них на даче, каждые выходные приезжали родители, жарили шашлыки. Я скучаю по родным. Они сейчас дома, в Нижнем. Скоро к ним поеду.

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