2018-09-26T17:46:14+03:00
Звезды

Звезда реалити-шоу «Холостяк» впервые показала своего бойфренда

Встречу с темноглазым мужчиной Анастасии Смирновой предсказал астролог
Анастасия НАЗАРОВА
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У пары случаются и ссоры, и истерики, и даже дракиУ пары случаются и ссоры, и истерики, и даже дракиФото: СОЦСЕТИ
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Этого дня поклонники вспыльчивой блондинки Анастасии Смирновой ждали очень давно. Каждый день звезда реалити-шоу «Холостяк» получила десятки сообщений с просьбой показать, наконец, лицо своего возлюбленного. Но девушка оставалась непреклонной и баловала своих подписчиков снимками, на которых видно то руку, то спину Дмитрия, и ни в коем случае не целиком!

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Сегодня год как мы знакомы
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Трогательные фото с любимым мужчиной нижегородка выложила 26 сентября, уточнив, что ровно год назад произошло их с Димой знакомство. Тот день она описала в подробностях.

- Я торопилась из салона к Рите, а по дороге мне попалось это чудо. Подумала: какой-то дурак не боится за свою машину раз так близко прижимается ко мне. И со свистом обогнал, чтоб посмотреть, кто сидит в аквариуме. В итоге он поехал прямо, а я свернула и отправилась к подруге, - рассказала девушка.

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На следующее утро – смс-ка с неизвестно номера. Оказалось, что это тот лихач на дорогом авто. Слово за слово, так начали общаться. Причем сначала парень показался известной скандалистке чересчур навязчивым, да и не в ее вкусе. И тут несостоявшаяся невеста Егора Крида вспомнила: еще в феврале 2017 года астролог предсказала ей встречу с темноглазым мужчиной.

- Серьезно все завертелось в конце ноября. Мы сразу решили отметить Новый год на Бали, стали жить вместе. Я начала готовить! – добавила телезвезда.

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Правда, отношения у пары складывались не так гладко: были и ссоры с оскорблениями, и истерики, и даже драки.

- У молодых всегда такое бывает, это называется «притирка друг к другу». Я ведь тот еще фрукт, - уверяет Смирнова.

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Но и Дмитрий, кажется, вовсе не ангел. Например, ему не нравится, что его девушка много времени уделяет соцсетям и поздно возвращается с работы домой. Порой скандал происходит из-за того, что Настя позволяет себе раз в месяц встречаться с подругами.

- Если ты сейчас это читаешь, знай: я тебя очень люблю, но прибью точно когда-нибудь, - такими словами участница «Холостяка» завершила свой откровенный опус.

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