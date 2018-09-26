Звезда реалити-шоу «Холостяк» впервые показала своего бойфренда

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-26T17:46:14+03:00

У пары случаются и ссоры, и истерики, и даже драки Фото: СОЦСЕТИ

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Этого дня поклонники вспыльчивой блондинки Анастасии Смирновой ждали очень давно. Каждый день звезда реалити-шоу «Холостяк» получила десятки сообщений с просьбой показать, наконец, лицо своего возлюбленного. Но девушка оставалась непреклонной и баловала своих подписчиков снимками, на которых видно то руку, то спину Дмитрия, и ни в коем случае не целиком!

smirnova_anastasia Сегодня год как мы знакомы

Трогательные фото с любимым мужчиной нижегородка выложила 26 сентября, уточнив, что ровно год назад произошло их с Димой знакомство. Тот день она описала в подробностях.

- Я торопилась из салона к Рите, а по дороге мне попалось это чудо. Подумала: какой-то дурак не боится за свою машину раз так близко прижимается ко мне. И со свистом обогнал, чтоб посмотреть, кто сидит в аквариуме. В итоге он поехал прямо, а я свернула и отправилась к подруге, - рассказала девушка.

smirnova_anastasia Стала женой вчера решили срочно связать себя узами брака

На следующее утро – смс-ка с неизвестно номера. Оказалось, что это тот лихач на дорогом авто. Слово за слово, так начали общаться. Причем сначала парень показался известной скандалистке чересчур навязчивым, да и не в ее вкусе. И тут несостоявшаяся невеста Егора Крида вспомнила: еще в феврале 2017 года астролог предсказала ей встречу с темноглазым мужчиной.

- Серьезно все завертелось в конце ноября. Мы сразу решили отметить Новый год на Бали, стали жить вместе. Я начала готовить! – добавила телезвезда.

smirnova_anastasia Сколько шумихи вызвал шуточный пост Стала женой , у некоторых даже чуть инсульт и инфаркт не произошёл.

Правда, отношения у пары складывались не так гладко: были и ссоры с оскорблениями, и истерики, и даже драки.

- У молодых всегда такое бывает, это называется «притирка друг к другу». Я ведь тот еще фрукт, - уверяет Смирнова.

smirnova_anastasia без слов

Но и Дмитрий, кажется, вовсе не ангел. Например, ему не нравится, что его девушка много времени уделяет соцсетям и поздно возвращается с работы домой. Порой скандал происходит из-за того, что Настя позволяет себе раз в месяц встречаться с подругами.

- Если ты сейчас это читаешь, знай: я тебя очень люблю, но прибью точно когда-нибудь, - такими словами участница «Холостяка» завершила свой откровенный опус.

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