2019-02-07T18:32:05+03:00
Звезды

Звезда шоу «Холостяк» рассказала, как борется с морщинами

Анастасия Смирнова считает, что поддерживать красоту надо с 18 лет
Анастасия НАЗАРОВА
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Несостоявшаяся невеста Егора Крида уверена: чтобы выглядеть молодо, надо много спать и не курить.Несостоявшаяся невеста Егора Крида уверена: чтобы выглядеть молодо, надо много спать и не курить.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Скандальная участница реалити-шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова то и дело раздает советы своим подписчикам. Очередной пост в Инстаграме девушка посвятила вопросу женской красоты, а точнее ее поддержанию.

Несостоявшаяся невеста Егора Крида уверена: чтобы выглядеть молодо, надо много спать, не курить, не употреблять алкоголь (сама Анастасия любит выпить, о чем постоянно говорит в соцсетях. - Прим. ред.) и тратить уйму денег на уход за кожей.

- Это касается девочек с 18-20 лет. Это очень опасное время для того, чтобы ничего с собой не натворить (губы, грудь и так далее). А некоторые еще и нити вставляют, скулы качают и нос меняют до неузнаваемости, - написала нижегородка.

Анастасия призналась, что сама никогда не увеличивала грудь, не вставляла нити и даже не колола гиалуроновую кислоту или филеры. При этом периодически вкалывает в лоб «Диспорт» или «Ботокс».

- Очень сильные морщины от подвижной мимики. Много кривляюсь, поэтому все морщинисто, - объяснила телезвезда.

Вместе с тем скандальная блондинка настаивает, что «красота не в натянутом блине», а в сиянии, свежести и бархатной коже. Ну и в здоровых волосах, лице и теле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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