«Успехов на службе и вкусняшек!»: Единственный в России корги-полицейский отмечает 9-летний день рождения
Утро 14 января у подписчиков Рыжего – сотрудника Управления на транспорте МВД России по Нижегородской области и единственного в России корги-полицейского – началось с прекрасной новости и порции милости. Сегодня коротколапый коп отмечает свой день рождения.
- Мне 9! Поздравления принимаются, - без лишней скромности написал Рыжий на своей странице в Инстаграм.
Меньше, чем за час, под новым постом набралось уже больше сотни комментариев – каждый решил поздравить маленького наркоборца с его днем и пожелать всего наилучшего. Кстати, желали в основном побольше вкусняшек, здоровья и успехов на службе.
- Рыжий, с днем рождения! Крепкого здоровья, успехов на службе, много радости, вкусняшек и долгих дней с любимой хозяйкой, - пишет drozdova__anastasia.
- Милый-милый Рыжий! Поздравляю тебя! Целую твои мягкие щёчки и черный носик! Спокойных тебе дежурств! Здоровья! Радости тебе, Оле и Зигеру! – присоединилась claireprovance.
- С днем рождения! Долгих лет на службе, дружочек! Отличного нюха и крепкого здоровья! – добавила alenenok_1986.
Редакция «Комсомольской правды» тоже поздравила Рыжего с днем рождения и пожелала всего наилучшего. Кстати, первые подарки корги-коп получил уже с самого утра – коллеги вручили малышу вкусный торт, украшенный сладкими косточками.
Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!
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ИСТОЧНИК KP.RU