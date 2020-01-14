2020-01-14T09:53:06+03:00
Общество

«Успехов на службе и вкусняшек!»: Единственный в России корги-полицейский отмечает 9-летний день рождения

Рыжий похвастался подарком от коллег и получил десятки поздравлений от поклонников [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Единственный в России корги-полицейский отмечает 9-летний день рожденияЕдинственный в России корги-полицейский отмечает 9-летний день рожденияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Утро 14 января у подписчиков Рыжего – сотрудника Управления на транспорте МВД России по Нижегородской области и единственного в России корги-полицейского – началось с прекрасной новости и порции милости. Сегодня коротколапый коп отмечает свой день рождения.

- Мне 9! Поздравления принимаются, - без лишней скромности написал Рыжий на своей странице в Инстаграм.

Меньше, чем за час, под новым постом набралось уже больше сотни комментариев – каждый решил поздравить маленького наркоборца с его днем и пожелать всего наилучшего. Кстати, желали в основном побольше вкусняшек, здоровья и успехов на службе.

corgi_police_dogcorgi_police_dog
Привет, друзья ! У меня сегодня день рождения, мне 9! Поздравления принимаются PS Коллеги уже поздравили меня, подарили очень вкусный тортик !
913 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Рыжий, с днем рождения! Крепкого здоровья, успехов на службе, много радости, вкусняшек и долгих дней с любимой хозяйкой, - пишет drozdova__anastasia.

- Милый-милый Рыжий! Поздравляю тебя! Целую твои мягкие щёчки и черный носик! Спокойных тебе дежурств! Здоровья! Радости тебе, Оле и Зигеру! – присоединилась claireprovance.

- С днем рождения! Долгих лет на службе, дружочек! Отличного нюха и крепкого здоровья! – добавила alenenok_1986.

Редакция «Комсомольской правды» тоже поздравила Рыжего с днем рождения и пожелала всего наилучшего. Кстати, первые подарки корги-коп получил уже с самого утра – коллеги вручили малышу вкусный торт, украшенный сладкими косточками.

Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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