«Ошибаться было нельзя»: Единственный в России корги-полицейский нашел наркотики у своего поклонника

Уже почти 11 тысяч подписчиков собрал в своем профиле в Инстаграм корги по кличке Рыжий, который уже почти семь лет служит на транспорте МВД России по Нижегородской области и является единственным в России корги-копом. Каждый пост маленького наркоборца подписчики жду с нетерпением - пес рассказывает о себе, делится лайфхаками и делится интересными служебными историями.

Например, однажды он нашел наркотики у своего поклонника.

- Мы с Олей (начальник и хозяйка Рыжего - прим.ред.) были на очередном дежурстве, и нам поступила заявка от коллег и патрульно-постовой службы. Полицейские задержали на вокзале подозрительного мужчину, у которого могли быть наркотики, - рассказывает Рыжий в новом посте, опубликованном утром 10 января.

corgi_police_dog Друзья, доброго утра ! Новогодние каникулы закончились. Сегодня уже второй рабочий день 2020 года. Как вы? Втянулись? А я хочу поделиться с вами одной любопытной историей из наших трудовых будней.

Перед тем, как начать обыск, Ольга спросила у задержанного, не против ли он, если его понюхает собака.

- А он говорит: «Ой, а я вашу собаку в интернете видел, вот сейчас и проверим, как она работает!». Тут уж мне ошибаться было нельзя - понюхал и нашел наркотики, - продолжает корги-коп.

И да, у подозреваемого действительно оказались наркотики - Рыжий их нашел. Подписчики восхитились мастерством лохматого полицейского.

- Умница! Наша гордость, - пишет nosovavalentina10.

- Рыжий, я в тебе не сомневалась, ты профи! - добавила air2302.

- Браво! - подключилась annaubeyvolk.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/715121" frameborder="0"></iframe> Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!

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