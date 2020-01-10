«Ошибаться было нельзя»: Единственный в России корги-полицейский нашел наркотики у своего поклонника
Уже почти 11 тысяч подписчиков собрал в своем профиле в Инстаграм корги по кличке Рыжий, который уже почти семь лет служит на транспорте МВД России по Нижегородской области и является единственным в России корги-копом. Каждый пост маленького наркоборца подписчики жду с нетерпением - пес рассказывает о себе, делится лайфхаками и делится интересными служебными историями.
Например, однажды он нашел наркотики у своего поклонника.
- Мы с Олей (начальник и хозяйка Рыжего - прим.ред.) были на очередном дежурстве, и нам поступила заявка от коллег и патрульно-постовой службы. Полицейские задержали на вокзале подозрительного мужчину, у которого могли быть наркотики, - рассказывает Рыжий в новом посте, опубликованном утром 10 января.
Перед тем, как начать обыск, Ольга спросила у задержанного, не против ли он, если его понюхает собака.
- А он говорит: «Ой, а я вашу собаку в интернете видел, вот сейчас и проверим, как она работает!». Тут уж мне ошибаться было нельзя - понюхал и нашел наркотики, - продолжает корги-коп.
И да, у подозреваемого действительно оказались наркотики - Рыжий их нашел. Подписчики восхитились мастерством лохматого полицейского.
- Умница! Наша гордость, - пишет nosovavalentina10.
- Рыжий, я в тебе не сомневалась, ты профи! - добавила air2302.
- Браво! - подключилась annaubeyvolk.
Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!
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ИСТОЧНИК KP.RU