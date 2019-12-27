2019-12-27T11:09:12+03:00
Общество

«Умеет даже преступников задерживать!»: Единственный в России корги-полицейский познакомил подписчиков со своим лучшим другом

Рыжий выложил новый трогательный пост в Инстаграм [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Единственный в России корги-полицейский познакомил подписчиков со своим лучшим другомЕдинственный в России корги-полицейский познакомил подписчиков со своим лучшим другомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Единственный в России корги-полицейский, который служит в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области уже почти семь лет, с каждым днем набирает популярность. После того, как он завел страницу в Инстаграм и побывал на Первом канале, подписчики начали буквально забрасывать каждый пост вопросами о личной и служебной жизни уникального пса.

Рыжий регулярно рассказывает о себе, общается с поклонниками через соцсеть и делится советами. На фотографиях, которыми коротколапый коп делится, можно увидеть его хозяйку Олю и бельгийскую овчарку Зигера. О последнем подписчики спрашивают чаще всего, ведь корги-полицейский называет его лучшим другом.

Новый пост, опубликованный утром 27 декабря, Рыжий и посвятил Зигеру.

- Друзья, всем доброго-доброго утра! Вы часто спрашиваете меня о моем лучшем друге (он же напарник, он же Зигер). Итак, знакомьтесь! Зигер! Бельгийская овчарка малинуа, полицейский пес! – гласит в публикации.

Корги-полицейский рассказал, как Зингер появился в семье Ольги: она искала собаку для службы по общему розыску, долго присматривалась. Когда увидела объявление о продаже малинуа, решила поехать к заводчице и посмотреть на щенков своими глазами. Выбор был моментальным – Зигер понравился женщине сразу.

- Сразу скажу: своим другом я горжусь! Он очень любит учиться и быстро усвоил все, что от него требовалось для службы. Зигер умеет делать выборку вещи, ходить по следу и даже задерживать преступников, - пишет Рыжий.

Сейчас Зигеру пять с половиной лет.

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Друзья, всем доброго-доброго утра ! Вы часто спрашиваете меня о моём лучшем друге (он же напарник, он же Зигер). Итак, знакомьтесь! Зигер!
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- Оля с ним занимается аджилити и послушанием, задержание он любит отрабатывать и защитная работа ему нравится, трюки знает и даже (внимание!) они с Олей разучивают танцы и выступают на соревнованиях (и, конечно же, занимают призовые места)! – рассказывает корги.

В конце поста Рыжий признался, что очень гордится своим лучшим другом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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