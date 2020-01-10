Нижегородку, изгонявшую бесов из сына хоккейной клюшкой, хотят отправить в психбольницу

Нижегородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летней Майи Майер, которая изгоняла демонов из собственного сына при помощи хоккейной клюшки.

Напомним, жуткая история прогремела на всю страну прошлым летом: женщина бросила мальчика в гостинице и сбежала, а чтобы посторонние не услышали детских криков, вколола ему димедрол и обезболивающие. Ее избитого 12-летнего сына обнаружили через несколько дней - он просидел в номере без еды и воды.

Полиции ребенок рассказал, что они с мамой приехали в Нижний Новгород в начале лета. И не было ни дня, чтобы она не поднимала на него руку.

- Мама постоянно меня избивала! - заявил мальчик. - Сначала связывала, а потом делала инъекции.

Чтобы посторонние не услышали детских криков, Майя колола сыну димедрол и обезболивающиеФото: СОЦСЕТИ

Через несколько часов горе-мать задержали и поместили в психоневрологическую больницу. Сына отправили в детский дом, а двухмесячную дочь отдали на воспитание родственнице.

- Проведенной в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизой установлено, что женщина обнаруживает признаки психического расстройства, что лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

По мнению специалистов, Майя нуждается в принудительном лечении. Уголовное дело уже передано на рассмотрение в суд.

“Комсомолка” общалась с родственниками и знакомыми женщины. Они рассказали о странном поведении нижегородки.

- Она уверяла, что сыну нужны обезболивающие, что он очень страдает, - вспоминает ее сестра. – Из этой бессвязной речи мы поняли, что с детьми действительно случилось что-то страшное. От нас она направилась в Первомайск, к тетке, которую она не видела 20 лет. Там она точно также кричала про демонов и что из нас всех надо изгнать бесов.

По слова близких, у Майи и раньше случались всплески агрессии.

Нам удалось пообщаться и с самим 12-летним Гошей (имя героя изменено - прим.ред.). Он признался, что мать начала избивать его в начале лета, внушая, что в него вселились бесы.

- Год или два назад у мамы появилась книга «Тайны мертвых», и мы с ней вместе читали ее, - рассказывает ребенок. – Она заставляла меня читать и перечитывать. Там подробно описано, что происходит с человеком после смерти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/723562" frameborder="0"></iframe> Сын матери-"экзорциста" о том, что с ним происходило.

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