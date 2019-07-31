Нижегородке, изгонявшей бесов из сына с помощью хоккейной клюшки, назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Мальчика, которого избила и бросила в отеле родная мать, поместили в один из нижегородских социально-реабилитационных центров.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» уже рассказывала про горе-мать, изгонявшую бесов из 12-летнего сына в гостиничном номере с помощью хоккейной клюшки. Чтобы работники отеля не услышали вопли ребенка, женщина колола ему обезболивающие и димедрол.

Несчастного мальчика обнаружили в номере лишь спустя сутки. Поначалу покрытый синяками ребенок говорил, что получил повреждения во время игры в хоккей - рядом как раз валялась клюшка. Однако через некоторое время все-таки признался: его избила мать.

- Она все время повторяла, что это для меня, что она изгоняет из меня бесов, - разрыдался Гоша (имя изменено. - Прим. ред.).

Полиции ребенок рассказал, что они с мамой приехали в Нижний Новгород в начале лета. И не было ни дня, чтобы она не поднимала на него руку.

- Мама постоянно меня избивала! - заявил мальчик. - Сначала связывала, а потом делала инъекции.

По информации источника «Комсомольской правды», мальчика обнаружили с заживающими синяками под глазами и синяком на груди справа, с красной бороздой на правом запястье и следами от уколов на ногах и ягодицах.

На месте происшествия изъяты хоккейная клюшка и блокнот. А на двери в туалет обнаружены смывы пятен бурого цвета. Также в номере гостиницы найдены шприц и две использованные ампулы: одна из-под димедрола, другая из-под анальгина.

Тем временем на сайте СУ СКР по Нижегородской области сообщается, что в отношении 29-летней нижегородке, истязавшей своего несовершеннолетнего сына, возбуждено уголовное дело. Ее задержали 29 июля, и в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

- Малолетние дети подозреваемой изъяты: мальчик помещен в социально-реабилитационный центра, а месячная девочка - в медицинское учреждение, - уточнили в пресс-службе ведомства. - В ходе расследования уголовного дела женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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