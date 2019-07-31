«Она повторяла, что изгоняет из меня бесов»: В Нижнем Новгороде мать бросила своего 12-летнего сына в гостинице и сбежала

Нижегородка бросила своего 12-летнего сына в гостиничном номере и сбежала. Выяснилось, что она пыталась изгнать из него бесов с помощью хоккейной клюшки. А чтобы крики ребенка не услышали сотрудники отеля, мать колола ему димедрол и обезболивающие, сообщает проект Baza.

Сын нижегородки просидел в гостиничном номере без еды и воды целые сутки.Фото: СОЦСЕТИ

29-летняя Майя Майер работает мастером-стилистом и воспитывает двоих детей - 12 летнего сына и двухмесячную дочку. 22 июля женщина поселилась в отеле «Ностальгия» вместе с дочкой, а позже в тот же день знакомые привезли ее сына.

Вечером 26 июля Майя вместе с новорожденной ушла в гости к подружке. Оставила у нее девочку и ушла по делам, так и не вернувшись. Не было ее ни на следующий день, ни через день. Подруга никак не могла дозвониться до горе-матери и решила все же обратиться в полицию.

К тому моменту сына обнаружили работники гостиницы. Он сутки просидел без еды и воды. Когда работники отеля вошли в номер, увидели забившегося в угол мальчика, сплошь покрытого синяками. Поначалу ребенок говорил, что пострадал во время игры в хоккей - рядом с ним валялась клюшка. Однако спустя некоторое время признался, что его избила родная мать.

- Она все время повторяла, что это для меня, что она изгоняет из меня бесов, - разрыдался ребенок.

На теле мальчика нашли следы от уколов, а в гостиничном номере - пустые ампулы от обезволивающего и димедрола.

Правоохранительные органы уже задержали нижегородку. Уточняется, что сейчас дети находятся в безопасности.