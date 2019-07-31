«Она уверяла, что ее муж вампир»: Знакомые рассказали о нижегородке, изгонявшей бесов из своего 12-летнего сына

«Она кричала, что из нас всех надо изгнать бесов»

Сегодня весь Нижний Новгород всколыхнула новость о 29-летней нижегородке, клюшкой изгонявшей дьявола из своего 12-летнего сына. Напомним, в эти выходные ребенок был обнаружен в номере одного из нижегородских отелей. Чтобы работники гостиницы не услышали вопли ребенка, женщина колола ему обезболивающие и димедрол. Однако, как удалось выяснить «Комсомолке», первыми забили тревогу родственники самой Майи Майер.

- Она появилась в субботу утром у родителей в Сарове, - рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» ее сестра Екатерина М. (имя героини изменено – прим. Ред.) – Вся растрепанная, изможденная – после родов она весила всего 30 килограммов. Конечно, родители перепугались - видно было, что она в неадекватном состоянии.

- Вы вселили в моего сына бесов, - заходилась в истерике Майя. – Это все из-за вашей еды, из-за вашей энергии. Во всех вас живут демоны, их надо изгнать!

На вопрос перепуганных родителей, где ее дети, женщина принималась кричать еще громче.

- Она уверяла, что сыну нужны обезболивающие, что он очень страдает, - вспоминает ее сестра. – Из этой бессвязной речи мы поняли, что с детьми действительно случилось что-то страшное. От нас она направилась в Первомайск, к тетке, которую она не видела 20 лет. Там она точно также кричала про демонов и что из нас всех надо изгнать бесов.

Как рассказывают родственники, у Майи и раньше случались всплески агрессии. Но это никого не пугало.

- Майя всегда была очень доброй девочкой, - уверена ее сестра. – Ни родственники, ни знакомые, ни учителя не замечали никаких странностей. Но, скажу честно, последние восемь лет мы с сестрой почти не виделись. Не знаю, как она жила все это время.

Перепуганные увиденным родственники Майи Мейер сами написали заявление в полицию Сарова об угрозе жизни детей. Там сразу же начали проверку по этому факту.

- Вскоре с помощью следователей нам удалось вычислить ее подругу, у которой находилась ее двухмесячная дочь, - рассказывает Екатерина. – А потом нашли и отель, в котором остался ее 12-летний сын.

«Муж качает из меня энергию»

Тем временем в самой гостинице в центре Нижнего Новгорода тоже было неспокойно – там буквально сходила с ума от беспокойства администратор Евгения (имя героини изменено – прим. Ред.)

- Она заселилась к нам 22 июля, - вспоминает девушка в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде». – Поначалу все было нормально: она исправно платила, вела себя относительно адекватно. Правда, постоянно жаловалась на проблемы с бывшим мужем – дескать, он у нее вампир и качает у нее энергию. Я, конечно, во всю эту мистическую чушь не верила и старалась не обращать внимания – мало ли клиентов изливают душу о своих проблемах.

Однако спустя несколько дней таинственная постоялица исчезла, оставив лишь номер телефона и… сына.

- Когда я заглянула в номер, то обомлела: там сидел исхудавший мальчик лет двенадцати на вид, весь в синяках, - рассказывает администратор. – Синяки, правда, был уже пожелтевшие. На мой вопрос, кто его избил, он отвечал уклончиво. Дескать, он ходит на хоккей и тайский бокс - там и получил травмы.

Из жалости администратор в течение двух суток прятала ребенка и тайком его кормила.

- Я не знала, как мне поступить, - плачет сотрудница отеля. – Я боялась, что если пойду в полицию, то еще больше ему наврежу. Поэтому я оставила ему телефон и сказала, что он может звонить мне каждый раз, как захочет есть или пить. Домой я его забрать не могла – это уголовная ответственность. Держать бесконечно в отеле тоже было нельзя – у нас проживание стоит пять тысяч рублей в сутки. Поэтому я стала звонить самой Майе, чтобы она объявилась. Но она уверяла, что находится в больнице с младшей дочкой – якобы ей нужна срочная медицинская помощь.

Последний срок, который ставила сама себе Евгения – десять вечера воскресенья.

- Я специально приехала в свой выходной в отель, чтобы покормить мальчика и дождаться саму Майю, - рассказывает администратор. Я ее предупредила, что если она не приедет до десяти, я позвоню в полицию.

Правда, исполнить свою угрозу у женщины не получилось – вскоре Майя появилась на пороге гостиницы уже со следователями.

- В настоящее время подозреваемой в истязании своего ребенка женщине избрана мера пресечения, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – Она арестована на два месяца. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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