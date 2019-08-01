«Мы с мамой читали «Тайны мертвых»: 12-летний ребенок сам верил в бесов, которых клюшкой из него изгоняла мать

В Нижнем Новгороде второй день не утихают разговоры о 29-летней Майе Майер, которая клюшкой изгоняла бесов из своего 12-летнего сына.

Напомним, подростка обнаружили в номере одной из нижегородских гостиниц. Как оказалось, мальчика избивала родная мать, а потом и вовсе бросила его в отеле. В течение двух дней за ребенком присматривала администратор гостиницы. Все это время сама Майя ездила по родственника в Сарове и Первомайске, угрожая им изгнанием бесов. Сейчас в отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Решение суда она арестована на два месяца. Ее 12-летний сын Гоша (имя мальчика изменено – прим. Ред.) сейчас находится в социально-реабилитационном центре «Ласточка». «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» удалось встретиться с ним и узнать, как проходили сеансы экзорцизма.

- Первый раз мама меня избила в начале лета, - признается мальчик. – Так она очень добрая и заботливая. Я знаю, что она меня очень любит. Но в июне она стала говорить, что в меня вселяются бесы, что я меняюсь. Я и сам в это верил! Я видел в зеркале, что у меня меняется телосложение, меняются глаза и даже характер. Чтобы изгнать их из меня, она меня избивала.

Сколько раз этим летом мать избивала его, мальчик и сам не помнит – три или четыре. Однако в последний раз она вела себя особенно агрессивно.

Сейчас мальчик уже адаптировался в социально-реабилитационном центре. ФОТО: Источник "КП"

- Она сказала, что во мне сидят демоны и связала мне руки, - вспоминает подросток. – А потом развязала и начала избивать. Била везде: по телу, по рукам – всего, наверное, ударов десять. Говорила, что таким способом из меня выходят бесы!

Несмотря на то, что бить своего сына Майя начала только этим летом, странности в ее поведении замечали и раньше.

- Год или два назад у мамы появилась книга «Тайны мертвых», и мы с ней вместе читали ее, - рассказывает Гоша. – Она заставляла меня читать и перечитывать. Там подробно описано, что происходит с человеком после смерти. Я, конечно, немного пугался этого.

Сейчас ребенок находится в социально-реабилитационном центре в Нижнем Новгороде в окружении детей из таких же проблемных семей. Тут подросток легко адаптировался и уже подружился с другими воспитанниками центра. Надо сказать, что мальчик вообще оказался на удивление коммуникабельным и раскованным. Уже десять лет он посещает секции смешанных единоборств и хоккея – именно поэтому в доме всегда была клюшка. В дальнейшем он мечтает стать хоккеистом.

Сама Майя арестована на два месяца.Фото: СОЦСЕТИ

- К нам он поступил вечером 29 июля по акту полиции Советского района, - сообщила исполняющая обязанности директора социально-реабилитационного центра «Ласточка» Ольга Сорокина.- При первичном осмотре у него на теле были обнаружены ушибы мягких тканей и необычные следы на руках. Психологическое состояние специалисты оценивают как нормальное. Все дело в том, что мальчик действительно думал, что в него вселяются бесы. Якобы он видел в зеркале, как у него расширяются зрачки, как меняется внешний облик. Поэтому он добровольно отдавал себя матери на «излечение». В этом он наоборот видел помощь со стороны матери, поэтому он не считает, что с ним произошло что-то ужасное.

К слову, по сравнению с другими детьми, оказавшимися в этом центре, он выглядит еще очень даже неплохо. Если у других бывают задержки в развитии, психологические проблемы, то у него с этим полный порядок.

- Его уже посещали тетя и бабушка, которые привезли ему одежду и подарки, - рассказала Ольга Сорокина. – Дальнейшую судьбу ребенка уже будут решать органы опеки. Обычно у нас дети могут провести здесь до полугода. Однако в данном случае родственники очень хотят взять ребенка под временную опеку.

Что касается двухмесячной сестренки Гоши, то сейчас она находится в больнице. Ее судьбу в дальнейшем также будут решать органы опеки. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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