Голубые собаки вновь замечены на улицах Дзержинска

Местная администрация уже в курсе происходящего. Фото: Дзержинск Онлайн

Много шума зимой 2021 года в Нижегородской области наделала стая синих собак и вдруг новое нашествие – по улицам Дзержинска снова разгуливают четвероногие с голубым окрасом шерсти. Одного такого «смурфика» местные жители видят каждое утро у дома №9 в переулке Учебный, поэтому в сети выложили фото с необычной встречи. Правда, некоторые засомневались, что кадры новые.

- Новая волна. В нашем дворе живёт бедолага. Дня два такой уже ходит, - написала жительница Дзержинска Валерия Мухина (Ланкова).

- У нас тоже такая есть, - прислал фото другой синей собаки пользователь Гоша Москвичев.

Жители взволнованы. Фото: Гоша Москвичев. Источник: Дзержинск Онлайн

В администрации Дзержинска тем временем уже узнали о новых голубых собаках и интересуются точным расположением животного. Пока что остаётся неизвестным, что стало причиной такого перевоплощения.

- Мы передадим информацию в департамент благоустройства и дорожного хозяйства для проведения проверки и установления причины нестандартного окраса собаки, - написали представители ведомства в группе «Дзержинск Онлайн».

Несколько часов спустя стало известно, что специалисты действительно ездили к тому месту, где ранее был замечен голубой пёс. Собаку обследовали и пришли к выводу: его жизни и здоровью ничего не угрожает. И вообще хвостатый окрасился в голубой из-за зелёнки.

- Окрас шерсти у животного поменялся из-за обработки раны на голове раствором бриллиантового зелёного («зелёнкой»). В процессе вылизывания шерсти зелёнка распространилась за границы раны, - сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

Напомним, что история с синими собаками в Дзержинске прогремела на всю страну 11 февраля 2021 года. Тогда стаю голубых собак местные жители заприметили на территории промышленного предприятия «Оргстекло» - дружелюбные четвероногие необычного окраса радостно виляли хвостами при виде людей и, казалось, вообще не замечали странностей в своем внешнем облике. Зато местные зоозащитники сразу забили тревогу – не отравились ли бездомыши какими-нибудь химическими веществами. К счастью, перекрасившихся дворняг вскоре изловили и отвезли к ветеринарам. Те и развеяли все страхи.

- Эта краска называется берлинская лазурь, она абсолютно безвредна. Мы получили соответствующее заключение ННГУ и Государственного ветеринарного надзора. Краситель применяется как пигмент при окрашивании, в том числе того же оргстекла. Этот краситель абсолютно безопасен, поэтому собак отмывать не стали. Скорее всего, собаки нашли где-то мешок с сухим веществом и извалялись в нем, - рассказал тогда «КП» Владимир Гройсман.

Позже синих собак из Дзержинска взяли «на работу» в местную администрацию. Теперь Мишка и Гришка охраняют гараж.

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