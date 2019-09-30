«Конюшня какая-то»: Нижегородец заставляет соседей слушать лошадиное ржание

Уже несколько лет житель Московского района планомерно изводит своих соседей, включая на полную катушку лошадиное ржание. По словам жильцов многоквартирного дома, поначалу из музыкальной колонки в квартире Юрия Кондратьева доносились песни группы Rammstein, но теперь ежедневно раздается громкое ржание лошадей.

- Я живу на первом этаже, он - на восьмом. А слышно так, будто живем рядом, - пожаловался местный житель.

- Это ужас какой-то! Мы живем наискосок, но все равно будто лошади живут рядом со мной. Конюшня какая-то. Безумное ржание… - присоединилась соседка.

Сам же Юрий уверяет, что это не месть, а вынужденная мера.

- У меня два варианта: либо сидеть в наушниках или берушах и слушать топот соседей сверху - вчетвером носятся по квартире, орут, либо слушать музыку. Я так делаю, чтобы не слушать этот кошмар, - заявил нижегородец в программе «Кстати».

По его словам, топот соседей с девятого этажа привел к осыпанию штукатурки с потолка в его квартире. Падение камней на голову хозяину предотвращает натяжной потолок.

- У меня есть комплект берушей на все случаи жизни: дневные, ночные… Дело в соседях сверху. Люди не умеют себя вести. Они меня откровенно бесят, а громкая музыка меня не бесит! Когда наступает десять вечера, я ее выключаю. Если посмотреть на ситуацию, то становится ясно, что никаких решений нет. Закон не решает эту проблему.

Терпение соседей периодически лопается, и они звонят в полицию. Те приезжают, принимают заявление, передают его участковому и все. Максимум, что грозит любителю лошадиного ржания, - штраф в пару тысяч рублей.