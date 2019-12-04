2019-12-04T17:31:54+03:00
Общество

Скалодром, зона для йоги и лучшая детская площадка: Как преобразился парк «Дубки» после второй очереди благоустройства

Подрядчик заявил о стопроцентном выполнении работ [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В Ленинском районе завершилась вторая очередь благоустройства парка «Дубки».В Ленинском районе завершилась вторая очередь благоустройства парка «Дубки».Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Благоустройство второй очереди парка «Дубки» в Ленинском районе подошло к концу. Со своими обязательствами подрядчик ООО «Автодорстрой» справился в сжатые сроки. На создание футбольного поля, зоны для выгула собак, детской площади и многого другого у нижегородской компании было всего два месяца. Однако, как уверяют чиновники, темп работ никак не повлиял на их качество.

В рамках первой очереди в парке были установлены новые скамейки и урны. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В рамках первой очереди в парке были установлены новые скамейки и урны.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Памятник Максиму Горькому был отреставрирован еще в прошлом году. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Памятник Максиму Горькому был отреставрирован еще в прошлом году.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Главное - пожелания жителей

Реализация концепции благоустройства самого большого зеленого массива Нижнего Новгорода (площадь «Дубков» - 21,5 гектара) началась в 2018 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Тогда разбитый асфальт заменили брусчаткой, проложили тропинки в парке, отреставрировали памятник Максиму Горькому, разбили велодорожку, установили скамейки с урнами и обновили освещение рядом со всеми пешеходными дорожками.

По словам подрядчика, «Дубки» - единственный нижегородский парк, выполненный в экологическом стиле. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

По словам подрядчика, «Дубки» - единственный нижегородский парк, выполненный в экологическом стиле.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Специальная место для парковки детских колясок. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Специальная место для парковки детских колясок.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Работы в рамках второй очереди стартовали в июле 2019 года. Муниципальный контракт на выполнение работ стоимостью 60 миллионов рублей выиграла подрядная организация ООО «Спецстройкомплект». Но позже стало ясно, что подрядчик не справляется с работой. То ли из-за нехватки оборотных средств, то ли из-за дефицита специалистов.

- Фактически та фирма поставила под угрозу реализацию нацпроекта. Но мы оперативно смогли провести все мероприятия по расторжению договора, - заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов журналистам 3 декабря.

Процедура расторжения контракта в одностороннем порядке была начата 20 августа, а уже 6 сентября контракт с подрядчиком был официально расторгнут. В конце сентября на площадку вышла нижегородская компания «Автодорстрой», которая зарекомендовала себя с лучшей стороны (именно она занималась первой очередью парка «Дубки» и благоустройством сквера на улице Грабина в Московском районе).

Футбольная площадка в парке "Дубки". Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Футбольная площадка в парке "Дубки".Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Несмотря на все сложности, которые были на первом этапе, на объект пришел проверенный подрядчик. В рамках второй очереди сделал невозможное - достаточно в короткий срок качественно выполнил большой объем работы. Жители не только формировали техническое задание, но активно взаимодействовали с подрядчиком, - подчеркнул заместитель главы городской администрации Виктор Сдобняков.

Задача была не из легких - подрядчику предстояло выстроить работу в тесном взаимодействии с жителями и общественниками. Нужно было учесть пожелания горожан: сделать детскую площадку, установить спортивные тренажеры, соорудить баскетбольную и волейбольную площадки, разбить дорожки для прогулок и занятий скандинавской ходьбой. При этом важно было сохранить деревья, растущие в парке. Но подрядчик справился.

В рамках второй очереди появились площадки, где можно играть в футбол, баскетбол и настольный теннис. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В рамках второй очереди появились площадки, где можно играть в футбол, баскетбол и настольный теннис.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Есть чем заняться и летом, и зимой

Пожалуй, центральной площадкой обновленного парка стала детская зона, создание которой было начато еще в рамках первой очереди. Теперь там есть игровой комплекс с башнями, горками, сетками, а также круговой комплекс с качелями разных типов, сетками, канатами и зацепами для лазания. По периметру площадки установлены скамьи и урны, а на входе - место для парковки колясок, обозначенное специальным знаком.

- Сейчас мы можем сказать, что это лучшая детская площадка в городе. Думаю, здесь будет приятно провести время не только жителям Ленинского района, но и всем горожанам, - предположил Владимир Панов.

Пользоваться скалодромом могут подростки старше 14 лет и взрослые весом не более 90 кг. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Пользоваться скалодромом могут подростки старше 14 лет и взрослые весом не более 90 кг.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Площадку с тренажерами и скалодромом облюбовали молодые родители. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Площадку с тренажерами и скалодромом облюбовали молодые родители.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Помимо этого в «Дубках» теперь есть зона для занятий йогой, площадки, где можно играть в футбол, баскетбол и настольный теннис, организована площадка для выгула собак, а также установлены различные спортивные объекты, в том числе скалодром в виде огромного ярко-желтого шара.

- Безусловно, все парки оживают летом, но в «Дубках» теперь есть чем заняться и в зимнее время, - отметил мэр. - Мы только встретили здесь жителей, занимающихся скандинавской ходьбой. Благо, дорожно-тропиночная сеть протяженностью 4,8 тысячи метров это позволяет.

Для самых маленьких в парке сделан круговой комплекс с качелями разных типов. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Для самых маленьких в парке сделан круговой комплекс с качелями разных типов.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Мэр Владимир Панов заявил, что в "Дубках" появилась лучший в столице Приволжья детский городок. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Мэр Владимир Панов заявил, что в "Дубках" появилась лучший в столице Приволжья детский городок.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Для удобства посетителей также установлен модульный туалет подобный тому, который появился на Нижневолжской набережной рядом с Речным вокзалом в июне 2019 года. Чтобы воспользоваться им, нужно заплатить 30 рублей.

- Можно сказать, это инновационный туалет! Стоимость посещения - 30 рублей. Но ценовую политику еще предстоит обсудить, - заявил депутат городской думы Андрей Дранишников.

В "Дубках" установлены указатели, однако пока без конкретных направлений. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В "Дубках" установлены указатели, однако пока без конкретных направлений.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Для комфорта посетителей смонтирован модульный туалет, подобный тому, что установлен на Нижневолжской набережной. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Для комфорта посетителей смонтирован модульный туалет, подобный тому, что установлен на Нижневолжской набережной.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

В свою очередь директор ООО «Автодорстрой» Алексей Ефремов заверил, что фирма приложила все силы и задействовала своих лучших специалистов для выполнения второй очереди благоустройства «Дубков».

- Мы понимали, что это важный для района и города объект. По сути, «Дубки» - единственный парк, выполненный в экологическом стиле. Конечно, пришлось повозиться с зелеными насаждениями и тропами для жителей. В проекте было одно, а на деле пришлось обходить дубы, учитывая пожелания горожан. Но все получилось. Контракт выполнен на сто процентов, - заявил Ефремов.

Собаководы счастливы: в "Дубках" есть площадка для выгула домашних питомцев. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Собаководы счастливы: в "Дубках" есть площадка для выгула домашних питомцев.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Однако попасть на площадку для выгула собак пока нельзя - ворота заперты. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Однако попасть на площадку для выгула собак пока нельзя - ворота заперты.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Вместе с тем Владимир Панов добавил, что парочка замечаний все же имеется. В частности, дано поручение оградить спортивную площадку, чтобы мячик не вылетал за ее пределы. Также предстоит усилить освещение на детской площадке. Но эта работа, по словам мэра, будет выполнена уже не в рамках федеральной программы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нижегородцы жалуются на покосившее чугунное ограждение парка «Дубки». Сначала речь шла про конкретный участок (забор пострадал в результате ДТП 22 октября 2019 года). Восстановить поврежденный сегмент забора удалось 3 декабря. Но уже на следующий день горожане заговорили о том, что неплохо было бы привести в порядок все ограждение. «Вдоль проспекта он идет «волной» и может упасть», - заявили очевидцы в социальных сетях. Стоит отметить, что в программе благоустройства ремонт забора не значится.

СПРАВКА «КП»

Парк «Дубки» создан в 1950-е годы на месте существовавшей дубравы. В тот период в нем появились элементы классической парковой планировки - прогулочные аллеи и памятник. Позже на территории парка были проложены инженерные коммуникации. В советское время парк имел насыщенную функциональную программу для отдыха, но в 80-90-е годы инфраструктуру запустили и многие объекты демонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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