Благоустройством в нижегородском парке «Дубки» может заняться другой подрядчик

Благоустройством нижегородского парка «Дубки» может заняться другой подрядчик. Об этом в ходе объезда рассказал депутат Госудмы Денис Москвин.

Сейчас преображением лесопарка занимается московская организация. Но сроки реализации проекта сильно отстают от графика. Сейчас здесь должна проходить вторая очередь благоустройства. Однако ж в парке выполнен лишь минимальный объем работ, предусмотренных контрактом.

- На таком знаковом и чувствительном объекте как парк «Дубки» можно отнести ситуацию к критической, сказал Денис Москвин. - Будем сейчас вмешиваться и искать пути выхода, чтобы работы по благоустройству общественного пространства были исполнены в этом году.

Одним из выходов Денис Москвин видит в смене подрядчика. Если такое решение будет принято, то контракт с нынешним подрядчиком будет разорван, а также будет объявлен новый конкурс по выбору строительной организации, которая займется благоустройством парка «Дубки».

Напомним, вторая очередь благоустройства должна была начаться летом и закончиться осенью 2019 года. За это время в парке должны были появиться цветники, лавочки для отдыха, детская и спортивная зоны, зона воркаута, беседки и павильоны.

Первый этап благоустройства завершился осенью прошлого года. Тогда появились красивые тропинки, а по периметру парка пролегла набивная дорожка, по которой удобно заниматься скандинавской ходьбой, бегать, а зимой и кататься на лыжах.