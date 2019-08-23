2019-08-23T11:09:41+03:00
Общество

Благоустройством в нижегородском парке «Дубки» может заняться другой подрядчик

Депутат Госдумы Денис Москвин назвал ситуацию в парке критической
Юлия ДАНЧЕНКО
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Благоустройством в нижегородском парке «Дубки» может заняться другой подрядчикБлагоустройством в нижегородском парке «Дубки» может заняться другой подрядчикФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Благоустройством нижегородского парка «Дубки» может заняться другой подрядчик. Об этом в ходе объезда рассказал депутат Госудмы Денис Москвин.

Сейчас преображением лесопарка занимается московская организация. Но сроки реализации проекта сильно отстают от графика. Сейчас здесь должна проходить вторая очередь благоустройства. Однако ж в парке выполнен лишь минимальный объем работ, предусмотренных контрактом.

- На таком знаковом и чувствительном объекте как парк «Дубки» можно отнести ситуацию к критической, сказал Денис Москвин. - Будем сейчас вмешиваться и искать пути выхода, чтобы работы по благоустройству общественного пространства были исполнены в этом году.

Одним из выходов Денис Москвин видит в смене подрядчика. Если такое решение будет принято, то контракт с нынешним подрядчиком будет разорван, а также будет объявлен новый конкурс по выбору строительной организации, которая займется благоустройством парка «Дубки».

Напомним, вторая очередь благоустройства должна была начаться летом и закончиться осенью 2019 года. За это время в парке должны были появиться цветники, лавочки для отдыха, детская и спортивная зоны, зона воркаута, беседки и павильоны.

Первый этап благоустройства завершился осенью прошлого года. Тогда появились красивые тропинки, а по периметру парка пролегла набивная дорожка, по которой удобно заниматься скандинавской ходьбой, бегать, а зимой и кататься на лыжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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